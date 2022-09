La categórica palabra con la que Eliana Guercio definió a Antonela Roccuzzo

Después de algunas semanas de regresar a nuestro país, Eliana Guercio dialogó con Intrusos (América) a través de un móvil, y allí entre otras cosas habló de su vínculo con las esposas de jugadores de la Selección Argentina, entre ellas Antonela Roccuzzo, a quien definió con una categórica palabra.

Actualmente, Eliana Guercio se encuentra fuera de la escena mediática que supo habitar, y está dedicad a la crianza de las hijas que tuvo junto a Sergio Romero. Sin embargo, desde el legendario programa de chimentos y espectáculos quisieron saber detalles sobre las presuntas tensiones con algunas parejas de futbolistas.

Por un lado, cuando le preguntaron si es amiga cercana de Evangelina Anderson, Eliana Guercio respondió contundente: “No. Yo no sé de dónde lo sacó. Ni siquiera tuvimos el número de teléfono una de la otra. Coincidamos en el Patinando, pero no recuerdo haberle hablado ahí”,.

Además, Guercio contó que cuando Romero formaba parte de la Selección tenía buena relación con algunas esposas de los futbolistas, aunque no tuvo oportunidad de conocer en detalle a todas.

Consultada sobre Antonela Roccuzzo, y la supuesta pelea con Eliana Guercio, la entrevistada sorprendió a todos al decir sobre la esposa de Lionel Messi. “En un momento, Antonela me encuentra en el Mundial de Brasil, y me dice: ‘¿Viste? Nos peleamos en el ascensor’. Yo me quedé helada porque no sabía de qué venía. Y ella me dice: ‘Dijeron en la televisión que nosotros nos peleamos en el ascensor’”, comentó la ex vedette.

Luego, a la hora de definir a Roccuzzo enfatizó en una sola palabra. “Ella es divina, divina, divina. Para ser la mujer de un jugador así, la humildad que maneja, la mina es divina”, remarcó Guercio.