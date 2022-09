El trauma familiar que le quedó a Eliana Guercio por culpa de Chiquito Romero: “Mi mamá me…”

Eliana Guercio regresó al tapete público, a los medios, a ese universo que la catapultó a la visibilidad a partir del retorno de su marido Sergio Romero al fútbol argentino, más precisamente a Boca Juniors. Y en plena actividad de brindar entrevistas reveló la problemática familiar que sufrió por culpa de Chiquito.

Todo sucedió en Intrusos, donde la blonda se sentó en un móvil a narrar los orígenes prehistóricos de su relación amorosa, que data de catorce años atrás y cuatro hijos. Así se sumergió en esos primeros tiempos algo polémicos, sobre todo por la diferencia de edad

"Cuando lo conocí, él tenía 21 años. Yo tenía 31 pero estaba muerta de amor. Pasamos un tiempo separados porque él jugaba en Holanda y la verdad es que no aguantábamos más la distancia. Nos extrañábamos un montón y yo sufría horrores cada vez que se iba", confesó.

Hasta que contó que el anhelo del futbolista de caminar por el altar activó disputas internas: "Me acuerdo que cuando me dijo que se quería casar, le dije que estaba loco, que le faltaba mucho por vivir y que en dos años me iba a odiar, pero él insistió tanto que le dije que sí. Todos en nuestra familia pensaron que era un error, todos menos nosotros dos".

Y en definitiva, Eliana admitió que la decisión de sellar el compromiso en el altar con Chiquito le provocó una enemistad con su madre, nada más y nada menos. Un verdadero drama, digno de una telenovela, pero que cargó de dolor y angustia su vida.

"Cuando le dije a mi mamá que estaba enamorada de un chico de 21 y que me quería casar con él, me dejó de hablar. Estuvo 10 días sin hablarme hasta que Sergio me pidió su número y habló con ella. Mi mamá fue muy estricta, muy conservadora con algunas cosas... se angustiaba por lo que iba a pensar la gente", manifestó.

En ese plan de recuerdos, Guercio también explicó la charla que mantuvo con Gerardo Sofovich, quien era su jefe en ese momento: “Él no podía creer que me iba. Recuerdo que me dijo que si fracasaba, volviera que me iba a dar trabajo".