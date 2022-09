Eliana Guercio contó qué fue lo que la llevó a pegarle una cachetada a Marcelo Polino

Eliana Guercio volvió a la Argentina para acompañar a su marido, Sergio Chiquito Romero, en su llegada al arco de Boca. Y, nuevamente en el país, la vedette brindó un móvil con Intrusos, en el que habló de, entre otras cosas, la cachetada que le pegó hace 16 años a Marcelo Polino.



Sucede que aquel bochornoso episodio en vivo se dio en el estudio del mismo programa, cuando el conductor era Jorge Rial. Ese día, Guercio interrumpió al conductor. “Ya no estoy angustiada. Si me permitís, Jorge, antes que nada, yo quiero…”, dijo mientras se acercaba a Polino.





“A mí nadie me dice put… Estoy harta de que este maleducado me falte el respeto, porque yo pu… nunca ffui, ni por plata, ni por un regalo, ni por una tapa de revista, ni por un trabajo”, agregó ese día una furiosa Guercio.



“Y no se lo permito más. ¡Me hartó! Me das pena, Polino, por ganarte plata así. No hacía falta que me nombraras. Faltaba que dieras mi grupo sanguíneo nomás”, añadió en su momento de ira la esposa de Sergio Romero.



Al ser consultada por Marcela Tauro, Guercio contó la historia secreta de aquella pelea. “Yo era oyente de Polino y Marcela, para mí eran mis ídolos, los escuchaba todos los sábados mientras baldeaba el patio con mi mamá. La pasábamos genial con ellos dos”, comenzó contando Eliana.



“Fue tremendo que Polino dijera algo así de mí, porque yo lo quería mucho. Fue ese dolor-odio la cachetada. Quizá si me lo decía otro, no me hubiese molestado tanto”, agregó Guercio, que tenía una buena relación con el periodista hasta esa escandalosa tarde.





“En aquel momento me sentí bien, pero después de verlo me sentí muy mal. No estuvo bien. Ahora entiendo el juego, pero en aquel momento estaba mucho más vulnerable”, comentó la vedette.



Luego de un tiempo las aguas se calmaron y, durante una gala a beneficio que se realizó esta semana, Marcelo Polino y Eliana Guercio se reencontraron y limaron asperezas. “Lo volví a ver y nos dimos un abrazo. Me hizo muy feliz”, expresó.