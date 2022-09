La polémica reacción de Eliana Guercio cuando intentaron entrevistarla en plena calle

Eliana Guercio se sumó en las últimas horas a El club del Moro, el programa radial que conduce Santiago del Moro por La 100, como reemplazo de Catherine Fulop.

A poco de dejar Europa, la pareja de Sergio Romero se instaló junto a su familia en Argentina para acompañar a su esposo, quien se sumó hace semanas al plantel de Boca Juniors.

En el ciclo Socios del espectáculo (El Trece) intentaron entrevistarla en plena vía pública. "Es una mujer de buen carácter, como pocas. La fuimos a buscar y nos recibió con una alegría. Nos dio un íntimo. Es a todo dar. Se ve que nos adora de toda la vida", comenzó expresando de forma irónica Rodrigo Lussich antes de poner al aire la nota.

Eliana no quiso dar declaraciones al cronista del programa. Al ver al periodista, reaccionó de manera sorpresiva: "No, no me hagas nota. Ya di el otro día y me hacen cada pregunta que me quiero matar". Al ver los dichos de Eliana, Pallares aseguró: "Fue breve. Fue raro. La próxima, seguro, nos habla".

Respecto al supuesto enojo de Guercio, Adrián Pallares manifestó: "A mí me había llegado que se había enojado por una cuestión de las entradas del Mundial, que llevaba para su familia y para la no familia. Contamos eso y molestó".

La incorporación de Eliana Guercio a El club del Moro

Catherine Fulop decidió abandonar El Club del Moro, el programa radial que conduce Santiago del Moro por La 100. Luego de su sorpresiva salida de la actriz, se incorporó en su lugar la mujer de Romero.

Guercio junto al equipo de El club del Moro.

"Vamos a incorporar a una nueva compañera, que va a venir algunos días por semana. Es su vuelta al ruedo profesional, a los medios. Eliana Guercio, ¿cómo andas?", fueron las palabras de Santiago para darle la bienvenida a la mujer de Sergio Romero. "El sueño del niño cumplido tengo hoy", expresó Eliana.