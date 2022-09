La inesperada chicana de Santiago del Moro a Catherine Fulop

Catherine Fulop decidió abandonar El Club del Moro, el programa radial que conduce Santiago del Moro por La 100. Luego de su sorpresiva salida de la actriz, se incorporó en su lugar Eliana Guercio. En este contexto, el conductor aprovechó para disparar una inesperada chicana contra su ex compañera.

"Vamos a incorporar a una nueva compañera, que va a venir algunos días por semana. Es su vuelta al ruedo profesional, a los medios. Eliana Guercio, ¿cómo andas?", fueron las palabras de Santiago para darle la bienvenida a la mujer de Sergio Romero. "El sueño del niño cumplido tengo hoy", expresó Guercio.

"Bueno, Eliana, divertite. No te vas a sentar acá para que te hagamos una nota que, como le dije a Cathy... el otro día vino Cathy después de mucho tiempo, se sienta y se sentó como para que le hagamos preguntas. ¡No nos importa dónde estuviste Cathy!", lanzó Del Moro.

Equipo completo de El Club del Moro.

Por qué Catherine Fulop decidió abandonar a la radio

Marcela Tauro contó en Socios del Espectáculo (El Trece) detalles la salida de la actriz de la radio: "Le tocaba viajar mucho, primero por un reality en Chile y después se fue dos o tres meses a Miami. Pero está en el grupo de chat, no tuvo una despedida porque está, cuando quiere puede venir, no fue desvinculada ni nada".

Por su parte, la actriz dialogó con el sitio Primicias Ya sobre su salida de la radio: "No es ninguna renuncia, yo no estoy cobrando ningún sueldo ni nada. Cada tanto voy si ellos me invitan y Santi no quería que yo me fuera, de hecho no me despidió y me dijo 'vos no te vas a ninguna parte, tomate el tiempo que necesites y regresas'. De hecho yo sigo en el grupo y seguimos hablando".

Catherine Fulop.

"Era muy pesado levantarme tan temprano para ir a la radio, me tengo que levantar a las 4 o 5 de la mañana como muy tarde, para estar a las 6. Igual tenía dos mañanas libres, pero estaba un poco cansada y emocionalmente necesitaba un descanso y viajar para estar con mi hija", aseguró.