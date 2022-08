Catherine Fulop rompió el silencio sobre la polémica con Gabriela Sabatini

En estos meses, trascendieron rumores de conflictos entre Catherine Fulop y Gabriela Sabatini, su cuñada. Y ahora, la actriz rompió el silencio y se refirió al vínculo que tiene con la tenista.

En diálogo con un móvil de LAM (América), cuando le preguntaron sobre la situación con Sabatini, Fulop respondió: “Nada, mira la verdad que no se de donde salieron los rumores. Gaby es una persona súper bella, siempre fue una cuñada amorosa, atenta a nosotros. Pero siempre llevó su vida personal y profesional muy separadas. Estuvo haciendo un dobles jugando al tenis y la verdad que Ova y, por lo menos yo, estaba tan ocupada que ni sabía qué era o que pasó porque ella vive afuera”.

Luego, Catherine Fulop aclaró: “Nuestra relación nunca pasó por las redes sociales. De hecho, yo la había dejado de seguir y capaz la vino cosa por ahí, pero la verdad es que yo no estoy pendiente, porque nuestra relación no pasa por ahí”.

Además, la madre de Oriana Sabatini explicó por qué no hace posteos junto a Gabriela Sabatini en sus redes sociales. “Yo nunca subo nada de ella, ni ella nada de nosotros. Eso no quiere decir que uno esté mal o peor, siempre tuvimos una relación tranqui. Ahora imagínate que ella no tiene la obligación de venir a ver a su mamá, de estar con nosotros, la relación va a ser un poco más distante por teléfono o por mensajes. Cuando podamos coincidir en otro país. Te digo, mi hija vive hace cuatro años en Italia y no la fui a ver y no por eso la dejo de querer”.

Finalmente, Catherine Fulop aclaró: “Yo nunca fui íntima amiga de ella tampoco. Pero siempre fue así, yo nunca vi a mi cuñada de llegar al país y avisarme. A mi me gusta la relación que tenemos, la amo. Nos amamos”.