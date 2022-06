La traumática experiencia de Catherine Fulop luego de estar en un reality: "Pasé mucho estrés por..."

Catherine Fulop habló de lo que fue su paso por Masterchef y reveló que es muy difícil pasar por la experiencia, por la competencia en sí y por el peso de los comentarios que llegan desde afuera a través de las redes sociales.



“Es durísimo estar en un reality, sobre en una disciplina que no es la tuya. Me tocó un grupo humano maravilloso, que fue lo mejor de todo. Pero pasé mucho estrés, eso no lo puedo negar”, comentó en diálogo con Intrusos.





Sobre su paso por Masterchef, Catherine reveló: “Leías en las redes diciendo que estaba acomodada, que me fuera. Ojalá que estuviera acomodada, no estaría transpirando. Me vino una alergia por el estrés. Soñaba con recetas”.



Asimismo, se refirió a su hija Oriana, quien debido a su exposición mediática, también recibe malos comentarios que, según cuenta, la hicieron sufrir mucho.



“A mí me duele mucho, porque sé el peso que tiene un comentario malo. Te hacen 20 mil buenos y estás feliz. Pero hay uno malo y te quedás enganchado ahí. Pobre esa persona que entra a una red social a insultar a otra”, expresó Fulop.



Sobre los consejos que le da a su hija para evitar que los comentarios mal intencionados la afecten, Catherine Fulop reconoció que la receta es simple: evitar meterse en las redes sociales.





“Oriana está aprendiendo y lo que hace a veces es no leer”, contó la actriz, quien, además, se refirió a la exposición de su hija en el marco de su relación con el futbolista Paulo Dybala.



“Ella sufrió mucho. Cuando empezó a salir con Paulo, que los encontraron en Grecia, todos los días hablaban de la panza, de las celulitis, en todos los noticieros del mundo. ¿Sabés lo que yo lloré? Porque ella tiene trastornos alimenticios”, concluyó.