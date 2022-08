Hace cuántos años están peleados Eliana Guercio y Marcelo Polino

La llegada de Sergio “Chiquito” Romero al arco de Boca significa por estos días el regreso de unas de las vedettes más polémicas y escandalosas de los últimos 20 años en la Argentina: Eliana Guercio.



Si de escándalos y peleas de la modelo y vedette se trata, sin duda la más recordada y emblemática fue la que protagonizó con Marcelo Polino, en un insólito escándalo televisivo que derivo en un cachetazo, hace 16 años.





El vergonzoso hecho televisivo sucedió en el 2006, cuando Eliana Guercio se sentó en el estudio de Intrusos para dar una entrevista en vivo. Esa tarde, sin dudarlo, se levantó de la silla y se dirigió directamente hacia donde estaba Marcelo Polino y empezó a golpearlo enfurecida.



Jorge Rial, el histórico conductor del programa, se acercó para intentar contenerla y, apenas pudo, el panelista también polémico se reincorporó y se retiró del estudio. El increíble episodio se repitió hasta el cansancio en todos los programas de televisión y tiene millones de visualizaciones en Youtube.



En el año 2020, Marcelo Polino recordó aquel increíble escándalo en el piso de Intrusos, justamente el programa en el que sucedió, por lo que el caso volvió a instalarse y nuevamente las imágenes empezaron a reproducirse sin parar durante varios días.



Un mensaje de texto que le llegó a Polino, en el que una integrante del elenco de “Pasajeros de Risa” acusaba a Eliana Guercio de prostituirse, fue el detonante de todo. “Está Eliana Guercio con nosotros. Yo hablé por teléfono con ella, la noté muy angustiada”, empezó la presentación Jorge Rial.





“Ya no estoy angustiada. Si me permitís, Jorge, antes que nada, yo quiero…”, dijo ella, mientras se ponía de pie para dirigirse hacia Marcelo Polino. “¡A mí nadie me dice put…!”. Estoy harta de que este maleducado me falte el respeto, porque yo pu… no fui nunca, ni por plata, ni por un regalo, ni por una tapa de revista, ni por un trabajo”, expresó Eliana Guercio aquella tarde.



“Y no se lo permito más. ¡Me hartó! Me das pena, Polino, por ganarte plata así. No hacía falta que me nombraras, faltaba que des mi grupo sanguíneo nomás”, terminó diciendo la ex vedette. La amistad entre ellos duró años hasta que sucedió aquella situación. Luego, al tiempo, limaron asperezas.