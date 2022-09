El nuevo novio de Charlotte Caniggia contó el dineral que gana en OnlyFans

El nombre de Ian Hachmann se hizo famoso por estos días dentro del mundo del espectáculo y la farándula. Luego de haber sido el tercero en discordia en la ruptura entre Charlotte Caniggia y Roberto Storino, el modelo de 29 años es de los personajes más buscados en la última semana y se ha presentado en varios programas del medio.

Este viernes, Hachmann estuvo como invitado en el piso de Intrusos, ciclo que conduce Florencia de la V en América. Aprovechó la oportunidad para sincerarse acerca de su relación con la mediática y el hecho que lo hizo enemistarse con Storino.

Pero uno de los temas más interesantes que tocó fue cuando habló de sus ingresos económicos. Consultado sobre su profesión o trabajo, sabiendo que es un personaje que comenzó a hacerse conocido en los medios desde hace apenas un par de días, Ian explicó que vende contenido erótico a través de la reconocida plataforma OnlyFans y contó cómo fueron sus inicios:

"Estaba en México, viajando, y dije: 'voy a crear mi página'. Como tengo un montón de seguidores en Tik Tok empecé a hacer vivos ahí para promocionarme. Todo el público o la gran mayoría que me sigue es gay. Pero tengo todo contenido con mi ex y con chicas. La que me llevó bien adentro de este ambiente fue mi ex, porque ella es una de las top creators de este mundo, una de las más conocidas del mundo en OnlyFans”.

Desde el panel de Intrusos lo consultaron por las ganancias que genera la plataforma, entendiendo que si con ese dinero se pudo costear sus viajes recorriendo varios países de Europa significa que brinda una buena remuneración. Cero tímido al dar su respuesta, el modelo confesó:

“Algo normal ponele que son 5 mil dólares por mes, pero mi ex por ejemplo estaba arriba de las tres cifras”, despertando la sorpresa de todos los presentes en el piso del canal.

El panel de Intrusos buscó interiorizarse más sobre esta plataforma y la modalidad que maneja, o al menos cómo Hachmann se maneja en esta página. “La cuenta la tengo free para reunir cada vez más seguidores, y lo que hago es vender contenido a partir de eso”.

Profundizando un poco más sobre el tema, más distendido y acerca del material que comparte con sus seguidores, Hachmann aclaró: "El contenido se está vendiendo solo. Acá sube cualquiera lo que quiera, no importa si sos gordo, flaco, feo. Hay gente a la que les gustan los fetiches: los que les gustan los pies. Hay de todo”.