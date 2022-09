Cuáles son los dos jurados de '¿Quién es la máscara?' qué no se pueden ni ver

Una batalla impensada entre dos jurados salió a la luz. Con toda la expectativa que se teje en la previa a la primera emisión de '¿Quién es la máscara?', el nuevo programa que prepara Telefé y promete ser uno de los gigantes del rating de este año, hay un detrás de escena que prácticamente nadie conocía hasta ahora.

La guerra se dio a conocer por Fernanda Iglesias en el panel de LAM, programa que actualmente conduce Pía Shaw ante la ausencia de Ángel de Brito que se encuentra de vacaciones. “No se bancan, claramente nadie va a admitir esta información pero yo sí me la banco, porque viene de muy buena fuente”, explicó la periodista.

“Son dos jurados que van a trabajar juntos. Uno de los famosos sigue al otro por Instagram, el otro no. Fueron compañeros de trabajo anteriormente, y ahí comenzó el conflicto. Hay algo de ego en el medio”, agregó entrando en terreno, hasta que develó los nombres de los implicados.

¿De quiénes se trata? De Lizy Tagliani y Roberto Moldavsky, que trabajaron juntos en el programa 'Trato Hecho', otro de los formatos del canal de las pelotas. El programa, reconocido en todo el mundo y también un éxito en nuestro país, juntaba a ambos humoristas en un descontracturado ida y vuelta con los participantes, aunque al parecer no se llevaban bien entre ellos.

“Ella no lo dejaba hablar y esto se reflejaba mucho en redes, donde uno ve la opinión del público y todos sentían que él estaba de más por eso”, dijo Iglesias respecto a lo que sucedía en el programa de los domingos, en el que ambos participaban con diferentes concursantes abriendo valijas para ganar dinero.

“Desde ahí no se bancan, aunque no es que están todo el día peleándose. Esto igual de todas formas nadie lo va a admitir. Tenían mala onda, a él no le gustaba que ella no lo dejase hablar y se sentía desubicado en el programa. A la gente le gustaba el humor de Lizy y no el suyo”, agregó la panelista de América TV.

“Él es muy gracioso y se nota en su show en el teatro, pero en televisión eso a veces no pasa y no encajaba en el humor de ella”, sentenció Iglesias, mientras que su compañera Nazarena Vélez agregó: “Pasa que él es muy divertido y es una figura fuerte, pero en ese momento Lizy era la conductora del programa”, haciendo foco en el choque de personalidades fuertes y el sentido del humor de ambos.

'¿Quién es la máscara?' prepara un gran estreno para el próximo 12 de septiembre, fecha en la que fue anunciado su lanzamiento a partir de las 22:30 horas. Además de Lizy Tagliani y Roberto Moldavsky, entre los grandes protagonistas del programa se destaca la conducción de Natalia Oreiro además de Wanda Nara y Karina la Princesita.