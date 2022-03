Así eligió Roberto Moldavsky decirle adiós a Gerardo Rozín

La reciente muerte de Gerardo Rozín, a sus 51 años, conmocionó a una gran cantidad de artistas y colegas que lo respetaban y admiraban muchísimo. El periodista era muy querido en el medio y prueba de ello están todas las demostraciones de cariño que le fueron realizando en los últimos días.

Uno de los que no pudo quedarse ajeno fue Roberto Moldavsky, que era amigo cercano del comunicador. El humorista eligió Instagram para decirle adiós y lo hizo relatando una de las tantas anécdotas que tiene con el conductor de Telefe.

Roberto Moldavsky y Gerardo Rozín

"Rozin fue operado hace un año de un tumor en la cabeza. A la salida de esa operación, todos esperaban ver cuál sería su reacción, sus primeras palabras. De fondo jugaba Central y en el medio de un silencio tenso en la habitación, se escucha 'Corré Marinelli y la pqtp'", comenzó su escrito.

"Gerardo me dijo '¿no es terrible que haya sido lo primero que dije?'. Lo terrible es que te hayas ido tan pronto, con tanto que teníamos ganas de hacer juntos. Ir a Israel para que veas cómo te conocen por la peña, escribir esa sitcom, hacer juntos un programa o ir a cenar a un lugar nuevo y prometernos que empezábamos la dieta al otro día", continuó.

Y detalló: "Me preguntaste si te iba a extrañar y te dije que mucho, y es así, me destruye ver tu foto en todos lados diciendo que ya no estás".

Gerardo Rozín

Finalmente, cerró: "La tele pierde a uno que levantaba la vara. 'Les gano con lo mío', como me decías. Pero yo pierdo a un amigo, que me ayudó muchísimo y al que admiro siempre. Te quiero Rozín, que mi*** todo".