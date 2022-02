Roberto Moldavsky, víctima del cuento del tío: "No dormí en toda la noche"

Roberto Moldavsky sorprendió a sus miles de admiradores en su cuenta de Instagram con un video en el que relató el mal momento que vivió por culpa de unos estafadores virtuales. "El cuento del tío parte 10000000", tituló la publicación que, de inmediato, captó la atención de los internautas.

Sentado frente a la cámara, el humorista comenzó su relato: "Quiero contarles algo que no es tan gracioso, más bien lo contrario. El otro día recibí un WhatsApp por el tema de que me tengo que dar la tercera dosis de la vacuna. Pegado a eso me entra un llamado con la aplicación Cuidar, de una persona que se presenta como médico, que me dice que bueno, que yo tengo las dos Sputnik, que tengo que recibir otra...".

Y continuó: "Me chamuya de una manera que yo que soy del Once, el vivo bárbaro, entré como un caballo. Le di códigos para que me hackee el WhatsApp, para que me hackee el Gmail. Él me mandaba y yo te digo que si me pedía la cuenta del banco se la daba, si quería el teléfono de mi hermana se lo pasaba. Estaba a entregado. No me preguntes por qué, pero ocurrió".

"Al toque, me hackeó. Obviamente, me cambió la contraseña de Gmail. Bueno, por suerte gracias a unos amigos y a la gente de Google, que también se movió rápido, cambié la contraseña y listo", contó.

Roberto Moldavsky

La estafa no quedó ahí y Moldavsky volvió a recibir otro llamado. "Se ve que algo se trabó a partir de que yo recuperé toda mi historia. Me volvieron a llamar con la aplicación Cuidar, diciéndome que ya está listo mi pasaporte sanitario. Después de que me pasó eso, a las dos horas, me acosté a dormir y caí en que algo había hecho mal. En el momento no me di cuenta ni lo hablé con nadie", indicó.

Acto seguido, enseñó el número de teléfono del cual se habían comunicado para alertar a sus fanáticos y evitar que la estafa continúe ocurriendo. Finalmente, sobre todo lo ocurrido, reconoció: "Me puso mal por lo bol**** que me sentí, pero además me puso mal por lo dependiente que estoy de mi teléfono, por lo loco, por todo lo que tengo ahí".

Roberto Moldavsky sufrió una estafa virutal desde este número de teléfono

"Toda mi vida está acá y eso es una locura. Hasta dejé el teléfono al día siguiente porque me quise alejar de él. Y de toda la tecnología. Ya sé que es una pel****, cosa de viejo. Que la tecnología y la computadora todo suma. Pero tenemos demasiado. Yo no dormí en toda la noche por esto. Me dan ganas de anotar todo en un cuaderno y no cargar más datos”, concluyó.