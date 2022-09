Natalia Oreiro estaría furiosa con Wanda Nara por su "falta de profesionalismo"

El próximo lunes 12 de septiembre, Natalia Oreiro debuta por la pantalla de Telefe con ¿Quién es la máscara?, el ciclo que la tendrá como conductora. Además, tendrá a Wanda Nara en el equipo de jurados, junto al humorista Roberto Moldavsky, la cantante Karina La Princesita, y la actriz y conductora Lizy Tagliani.

Ahora, y según un fuerte rumor que comenzó a circular en las últimas horas, no habría muy buena onda entre la cantante y la mediática. Según revelaron en LAM (América) se filtró un escándalo que incluyó quejas, competencia de looks y reclamos a la producción.

Luego de que Yanina Latorre dijera en el ciclo de chimentos de América que Oreiro se habría enojado con la esposa de Mauro Icardi por falta de profesionalismo, todo estalló. Según informó la revista Para Ti, Wanda se habría presentado a la grabación del primer programa con el mismo peinado que la conductora, una cola de caballo tirante que terminaba en una trenza.

El equipo completo de ¿Quién es la máscara?.

Pero esto no fue todo. Wanda abandonó el reality tras las primeras grabaciones para viajar de urgencia a Turquía, para intentar cerrar el contrato de su marido con el Galatasaray.

Tras las repercusiones de los rumores, fue la propia Oreiro quien salió a aclarar los tantos. "Me da mucha pena eso porque principalmente es falso. No es real y no es cierto lo que se dice. Creo que ella no se lo merece, me parece que se habla mucho en relación de ella, de su vida, de sus cosas, y como que el mundo Wanda hay que hablar y decir cosas", expresó en una entrevista con Primicias Ya.

Natalia Oreiro.

"Creo que no se lo merece porque es re laburadora, tiene una familia enorme y un montón de cosas... Tiene la necesidad de viajar, de ir y venir, y todos la comprendemos y acompañamos en eso porque somos todos compañeros", cerró la actriz y cantante.

Por su parte, al escuchar las versiones, Wanda también decidió enfrentar los rumores. "Natalia es lo más, pero de lo más. No la conocía y creo que ya somos amigas", comenzó diciendo la empresaria en un vivo de Instagram.

Además, la aclaró: "Creo que el día de mañana esta relación con Natalia va a quedar para siempre porque me parece una persona increíble".