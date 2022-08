La pelea a fondo entre Fernanda Iglesias y Florencia Peña: "No puedo entender que defiendan gente co..."

Un momento de alta tensión se vivió en el estudio de LAM con la visita de Florencia Peña, ya que Fernanda Iglesias, con quien tiene marcadas diferencias, comenzó a cuestionarle su postura política en defensa del kirchnerismo.



La actriz habló de diversos temas en el programa de Ángel de Brito, entre ellos la suspensión de su cuenta de Instagram y el estreno de Casados con Hijos en el teatro. No obstante, el momento más álgido de la charla fue cuando se refirió a la situación actual del país.





En ese momento, Fernanda Iglesias la cruzó sin dudarlo. “Yo te quería explicar que me caes súper bien y estoy re segura de que sos buena persona, pero a las personas que nos afectó, o nos afecta este gobierno, y que creemos que no es lo mejor para el país, nos molesta que se los defienda tanto”, le dijo.



“No hay buenos y malos. Lo que aprendí es que no puede resultar atractivo un debate entre vos y yo si yo te ataco. Si yo parto de la base de que te digo ‘Fer, vos sos una pelotuda, estás re equivocada, a tu gobierno no sé qué’, no se puede, es imposible”, respondió Florencia.



No fue sólo Iglesias quien le recriminó su postura a la actriz, sino también Yanina Latorre. “A mí me pasa que cuando ustedes defienden a ultranza al kirchnerismo, yo me siento atacada. Porque no puedo creer que no vean las cosas que hicieron”, le reprochó.



“Yo no me sentía atacada cuando vos defendías un gobierno que yo no defendía”, le contestó Peña. “Yo no defendí ningún gobierno porque soy apolítica. Yo no soy macrista. Sé lo que no quiero, no me gusta nada”, aclaró Yanina.





“Yo lo escucho a Dady Brieva o a Pablo Echarri y me dan ganas de matarlo, me siento agredida. Que alguien defienda a gente corrupta, no lo puedo entender. Vos podés seguir amándola y seguir votándola, pero a veces asumir los errores”, insistió la panelista.



“Ni de este lado de la grieta son una manga de chorros o menos interesantes, ni del otro lado ocurre lo mismo. Generalizar es algo que no me parece que esté bien. Yo defiendo una idea de país”, cerró Florencia Peña.