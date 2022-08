Wanda Nara estalló con un duro comunicado: "Iniciaré acciones legales"

Hace algunos días, una exempleada de Wanda Nara aseguró que la mediática la dejó varada en Italia sin documentos y con una parte del sueldo adeudado. Además, la mujer dio a conocer un audio en el que la empresaria le decía que estaba en plenas tratavias de divorcio de Mauro Icardi. Y ahora, la rubia salió a aclarar los tantos con un encendido descargo.

“Yo hace dos años y medio que ella no me paga, ahora se van a cumplir tres años en octubre; y le pido la plata y me dice: ‘Mañana te la traigo’, pero se va para Francia y no me la trae. Ella me dijo: ‘Te voy a blanquear’, porque me iba a sacar el permiso para trabajar en Francia y quedarme con Mauro, pero cuando le pregunté si me iba a sacar los papeles me dijo: ‘¡Cómo jorobás con el papel! ¡No, no te lo voy a hacer!’”, había expresado a través de un audio enviado a Intrusos (América) Carmen.

Entre otras cosas, se llegó a decir que la mujer comía gracias a la ayuda del jardinero de la casa en la que se encontraba en Milán. Poco después, se dio a conocer un audio en el que una agente de viajes le dice a la exempleada de Wanda Nara que la empresaria había gestionado un pasaje para su vuelta a la Argentina, y en ese momento la trabajadora reconoció que la situación se le había escapado de las manos.

Por su parte, Wanda evitó el tema hasta que el viernes por la noche compartió una serie de fotos de viajes familiares y varios eventos en los que aparecía Carmen.

Una de las fotos que Wanda Nara compartió de un paseo junto a Carmen.

Y este martes en la tarde, tras la confirmación del regreso de Carmen al país, Wanda Nara emitió un duro comunicado desde las redes sociales. “En virtud de las manifestaciones públicas y las constantes amenazas mediáticas realizadas por la señora María Carmen Cisnero Reboledo, las cuales incluyen seguir fabulando sobre intimidades mías, de mi familia y en especial de mis hijos menores, y dado el interés que ha despertado esta señora en los medios de comunicación, les hago saber que nada se le adeuda por ningún concepto derivado de su estadía en Italia”, remarcó la mediática.

Luego agregó: “Ha permanecido voluntariamente en dicho país recibiendo atención médica, incluyendo gastos médicos y estéticos, también las cuatro dosis de la vacuna covid, lo que demuestra el no abandono en ningún momento. Incluyendo personal que la asistía, acompañaba y esperaba en cada trámite o visita médica. He gestionado documentación italiana y pasaporte de su país de nacimiento, además de sus gastos personales que fueron cubiertos por mí”.

El comunicado de Wanda Nara sobre su situación frente a su exempleada.

Sobre el final del comunicado, Wanda Nara advirtió: “Atento las falsedades por ella manifestadas y la propagación de sus falacias, iniciaré acciones judiciales en Italia, donde ya consta un proceso judicial en su contra. Estas acciones tienen por objeto generar más daño y preservar la verdad de la información”.