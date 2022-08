EL PSG le dio un duro golpe a Mauro Icardi en medio del escándalo con Wanda Nara

Este viernes, un periodista francés salió al aire en el programa Nosotros a la Mañana (El Trece) y aseguró que el PSG no está interesado en Mauro Icardi. En tanto que el comunicador destacó que al equipò no le interesa el conflicto del futbolista con Wanda Nara.

"Lo importante en París es el tema deportivo, no interesa lo de Wanda y sí, el club no quiere más a Wanda y a Mauro...", remarcó el periodista. Y para completar el concepto sobre el destino de Mauro Icardi en el PSG agregó: "Mañana empieza el campeonato de Francia y el PSG va a jugar y Mauro Icardi no está en el grupo, ni de suplente. Se queda en casa en París y lo va a mirar por tele".

Además, el cronista dio detalles sobre el sentir del PSG y de los hinchas del equipo respecto a las interminables polémicas entre Mauro Icardi y Wanda Nara. "El club quiere vender a Mauro Icardi y que no sea más parte del proyecto del PSG. Los hinchas del PSG no quieren más a Mauro y a Wanda, están cansados de estas historias de ambos".

"Lo que interesa es el tema deportivo y hace más de un año que Mauro Icardi no parece ser más un jugador de fútbol, su nivel futbolístico bajó y su condición física es mala. El nuevo jefe del PSG y el nuevo director quieren que se vaya", concluyó tajante el periodista.

Además, en Socios del Espectáculo (El Trece), Rodrigo Lussich confirmó: "Notica de último momento. Salió la lista de los convocados del PSG para el próximo partido y Mauro Icardi no está convodado, ni siquiera de suplente".