Habló el peluquero de Wanda Nara y explotó todo: "Es mentira que..."

La bomba se activó casi con la llegada de Wanda Nara a Buenos Aires. De ahí en adelante, las esquirlas llegaron a todos lados. Primero fueron los rumores de separación, más tarde el drama con la empleada varada en Italia y ahora el casi seguro divorcio de la rubia con Mauro Icardi.

Todo esto pasó en menos de una semana. Y promete haber más capítulos. Ahora, el que se metió en el tema fue Kenny Palacios, el peluquero de Wanda Nara que casi siempre roba cámara cuando lo dejan (en el especial de Susana fue una vergüenza).

“Yo me vine acá a la Argentina porque estoy haciendo el divorcio de Mauro. Estoy organizando eso. Me quedaría unos días más y después vuelvo. Cuando vuelva, te saco el pasaje y todo lo que necesitás. Nada. Estoy organizando las cosas para el divorcio porque no puedo más”, dijo Wanda en un audio que filtró LAM.

Y allí surgieron más chismes y de todo tipo.“Les tiro una bomba: no se divorcia Wanda. Déjenlo por sentado. Carmen andaría diciendo cosas que no son verdad. Tiene pasaporte, tiene papeles, tiene una muy buena relación, no está secuestrada”, dijo una Instagramer.

“No es una campaña de prensa, Telefe tiene un perfil muy bajo así que la cosa no va por ahí. El audio es viejo”, afirmó de una manera convincente y le dio pie al peluquero estrella.

“No entiendo el comportamiento de Carmen, es mentira eso de que está secuestrada y que no le pagan. Todos los amigos de Italia la conocen así que si ella hubiese tenido un problema o si se sintiese secuestrada nos hubiese dicho a todos”, dijo Kenny.

“Es más, yo mismo la ayudé una vez a sacarle su pasaporte en Milán porque me comunique con la embajada de Uruguay de acá. La verdad no entiendo el comportamiento de ahora y las cosas que está diciendo”, sumó el estilista.

Mauro Icardi salió con todo a poner su bandera en medio de los mil comentarios: “Si hablan mal de ti, déjalos. Porque mientras esas personas pierden el tiempo chismeando tus viajes, tus logros, tu vida amorosa, tu sigues siendo real y eso les duele. Les duele que te quieren ver mal y, cada día, Dios te bendice”, explicó el delantero.