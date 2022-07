La indirecta de Wanda Nara a Mauro Icardi que desató la crisis de pareja: "Ya estoy free"

Wanda Nara se convirtió en el foco de los medios hace algunos meses atrás cuando se conoció que Mauro Icardi tuvo un affaire con nada más ni nada menos que la China Suárez. Fue entonces que la blonda decidió salir al cruce y destrozarla mediante sus redes sociales y contar todo.

Sin embargo, lejos de finalizar su matrimonio, la hermana de Zaira luchó por salvarlo. Fue entonces que durante una entrevista con Susana Giménez contó: "Él me dijo que si nos separábamos, se retiraba del fútbol. Él fue el que me contó que hubo un encuentro que no fue nada, que fue una tontería, el error de su vida".

"Yo podría haber pensado que había pasado todo, pero no fue nada. Fue acá en París. La verdad es que para mí lo más importante es haberme podido sentar con él y que él me diga la verdad. Entiendo que haya un montón de chicas que vivan su libertad, su cuerpo y su manera de ser diferente. Yo no viajaría para estar una noche con un chico”, apuntó filosa.

Y lanzó: "Yo confío en Mauro ciegamente. Si no fuera así no podría seguir con él. Mi relación se basa en la confianza. Todo pasa en la vida por algo. Esto tenía que pasar, por más que veas, revises, seas la más tóxica del planeta, si tiene que pasar, va a pasar. Fue un punto en una relación donde dices: 'podría haber sido una cosa o la otra'".

Eso no fue todo porque contó que habló con la China Suárez: "Lo primero que hice fue llamarla y pedirle perdón por esa historia que había puesto que fue un poco dura, no muy elegante. La dije en un momento de calentura. Mauro me contó las cosas cómo pasaron; él está arrepentido".

Sin embargo, los rumores de una crisis y separación no paran de rondar cerca de la pareja que hoy es más mediática que nunca. Pero ellos intentan mostrar que todo está maravilla. En las redes sociales no paran de compartir fotos o videos en familia dejando claro que el amor está intacto.

Ahora bien, quien desató un escándalo hace algunas horas fue nada más ni nada menos que la mismísima Wanda Nara cuando compartió un video donde se escucha de fondo la canción: "Estaba con alguien, pero ya estoy free". ¿Se viene la separación de la gran pareja?.