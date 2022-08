El fuerte pretexto de Wanda Nara tras anunciar su reconciliación con Mauro Icardi: "Soy un poquito más que..."

Wanda Nara está en el ojo de la tormenta desde que se filtró su audio donde le confiesa a su empleada que le pidió el divorcio a Mauro Icardi: "Bueno Carmen yo me vine acá a Argentina porque estoy haciendo el divorcio de Mauro, estoy organizando eso, me quedaría unos días más y después vuelvo y te saco el pasaje yo todo lo que necesita"

"Nada, estoy organizando un poco el divorcio porque no puedo más y porque le pedí el divorcio", confesó. Sin embargo, no todo quedó ahí porque la hermana de Zaira Nara se lo confesó a Ángel de Brito cuando le preguntó. Pero al irse del país no quiso dar detalles de la polémica.

Fue Yanina Latorre quien contó la verdadera historia detrás de la supuesta separación "Bueno te cuento, no es que hay un divorcio en puerta, ni inició trámites de divorcio. Eso es un recurso que ella usa para contestarle a la señora que trabajaba en la casa porque ella se vino para acá, le había prometido un sueldo que parece que no le pagó y una vuelta".

"Ella le hace todo este drama 'me estoy separando de Mauro', para que la señora le tenga lástima. Lo cierto es que la crisis es real, nunca estuvieron bien, desde el año pasado que pasó lo de la China, Wanda no lo perdonó y quedó parada en ese lugar, vos cuando te pasan estas cosas", agregó.

Y continuó: "Tirás para adelante y tratás de olvidarte o lo dejás a un costado y avanzás, ella nunca salió de ese lugar. Siempre facturándoselo, siempre pelándose, parece que se llevan para la miercole, él la maltrata, ella lo maltrata, pero no te hablo de malos tratos, ni de golpe, ni nada, solo se pelean todo el tiempo".

Ahora bien, ya en París Wanda Nara se mostró junto a Mauro Icardi y dejó a todos sorprendidos ya que al confesar su separación, decidió reconciliarse con el jugador del PSG. De hecho, fue el deportista quien en su cuenta de Instagram se mostró bastante picante con los medios.

Mientras tanto, Wanda compartió un descargo mediante su cuenta de Twitter: "Tengo ingresos suficientes como para decidir mi vida sin depender de nadie. Si elijo estar con quien quiero estar es por Amor a mi Familia que vale muchísimo más que cualquier cosa. ¡a quien corresponda!".