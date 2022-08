Mandan al frente a Rodrigo de Paul y Tini Stoessel por un fallido gesto en una bodega mendocina

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul son una de las parejas más seguidas en los portales y redes sociales, y cada movimiento de la cantante junto al futbolista es seguido al detalle. En esta oportunidad, trascendió que en un reciente viaje a Mendoza, el jugador y la artista habrían tenido un fallido gesto en una bodega.

Según detallaron en Intrusos (América), Tini y De Paul fueron invitados a comer y degustar una gran variedad de vinos, pero según la periodista Nancy Duré, la dupla se fue del lugar sin siquiera dejar una propina.

"La bodega se llama Los Toneles. Abrasado es el restaurante donde esta pareja fue. La propina debería ser en moneda extranjera, yo creo que no deben tener pesos en la billetera. No saben ni lo que es una tarjeta SUBE", comentó la panelista.

Por su parte, Florencia de la V aportó:"100 dólares cuesta un menú, más o menos, en este lugar". Mientras que Duré agregó: "Estaban esos dos solos, cita romántica. Estuvieron recorriendo los viñedos, disfrutaron de ese paisaje y de la comida".

Sobre la decepción que se llevó el personal tras no encontrar una propina de Rodrigo de Paul y Tini Stoessel, la integrante de Intrusos detalló: "Millonarios los dos, manejan moneda extranjera, éxito en el mundo. Cobran en euros y en dólares. Cuando fueron los mozos a levantar la mesa, fueron re ilusionados y no había una sola moneda. Empezaron a sacudir las servilletas a ver si caía algo. No había nada. Se tiraron abajo de la mesa porque dijeron 'capaz que pusieron un billete de esos grandes y se cayó'".

Sorprendia por la información de Nancy Duré, la conductora consultó: "¿Con qué cara se fueron de ahí?". A lo que la periodista respondió: "Con cara de póker, con cara de nada. Dijeron 'gracias, todo muy rico, qué bueno el vino. Me voy'. Les avisamos que están a tiempo. Vayan a llevarle la propina a la gente de Mendoza que tan bien los han atendido. Los mozos estaban absortos, no podían creer que no les hayan dejado un centavo de propina después de cómo se desvivieron por atenderlos".