La denuncia de Carmen, la ex empleada de Wanda Nara, al llegar a la Argentina

La figura de Carmen, la empleada de Wanda Nara, se hizo conocida en los últimos días en medios de los audios que se filtraron entre ella y su empleadora. Luego que la mujer denunciara a la empresaria de deberle meses de su sueldo y de tenerla "presa" en Milán.

Además, en el contexto de esa charla, se conoció la supuesta decisión de Wanda de querer separarse de Mauro Icardi. "Yo me vine acá a la Argentina porque estoy haciendo el divorcio de Mauro. Estoy organizando eso. Me quedaría unos días más y después vuelvo", dice la empresaria.

Wanda además le promete a su empleada que se encargará de solucionar su situación apenas esté de regreso en Europa. "Cuando vuelva, te saco el pasaje y todo lo que necesitas. Nada. Estoy organizando las cosas para el divorcio porque no puedo más", concluye la rubia.

Tras la repercusión por lo sucedido, este martes la señora pudo regresar a la Argentina. Abordada por las cámaras de Mañanísima, Ciudad Magazine, Carmen reconoció que tuvo un problema apenas pisó suelo argentino ya que perdió las valijas y se mostró muy preocupada por eso.

"Estoy medio cansada. Son trece horas de viaje. Y perdí las valijas", indicó la ex empleada de Wanda. Y añadió sobre el momento que atraviesa: "Quiero tranquilidad y paz. Ahora tengo que ir a buscar mis valijas, porque las perdí. Estoy muy bajoneada, estoy mal".

"Perdóneme, pero después hablo con ustedes. No quiero decir nada ahora. Estoy mal", concluyó Carmen.

Recordemos que Wanda se refirió a la supuesta denuncia que había realizado Carmen. "Me sorprende un montón. Me parece rarísimo. Ella conmigo tiene otra relación, me parece muy raro todo lo que salió", comenzó diciendo la empresaria.

"Me duele mucho lo que dicen porque tengo un montón de gente que trabaja para mí. Sobre todo con ella, que tenía una relación muy linda, casi familiar. Me sorprende muchísimo pero bueno, es una traición más", agregó.