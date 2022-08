Wanda Nara confirmó que se está divorciando de Mauro Icardi: "No puedo más"

Hace minutos desde LAM (América TV) lanzaron la bomba de que Wanda Nara está tramitando el divorcio con Mauro Icardi. En esta oportunidad, la información no fueron ni rumores ni supuestos. El ciclo que conduce Ángel De Brito puso al aire un audio de la propia empresaria confirmando la noticia.

"Me vine a la Argentina porque estoy haciendo el divorcio de Mauro", se la escucha decir a Wanda en un audio enviado a Carmen, una trabajadora de su casa de campo en Italia que denunció a la familia por mantenerla en una situación irregular.

Así, comenzaron a filtrarse audios donde Carmen y Wanda dialogaban sobre este problema. "Me quedaré unos días más y después vuelvo. Estoy tramitando el divorcio porque no puedo más", le explica a su ex empleada.

De esta manera, se confirmaron los rumores que venían circulando desde hace días. Efectivamente la pareja está separada y decidieron dar el paso del final.

Todo indica que la crisis matrimonial, quienes juntos son padres de Isabella y Francesca, viene desde antes de que se viera involucrada La China Suárez en la pareja. De hecho, se barajó la versión de que Icardi le había pedido la separación antes de que eso sucediera.

Recordemos que en Intrusos (América) revelaron que una supuesta empleada la denunció de haberla dejado olvidada en Italia, en una de las casas de campo que la familia Icardi tiene en ese país. Carmen solo habría cobrado un sueldo de 600 euros, por lo que no puede costearse un vuelo de regreso a su hogar.

Según Marcela Tauro, la empleada asegura no tener sus documentos ni comida, lo que complica su situación. Aparentemente, el jardinero de la casa y los vecinos serían quienes la estarían alimentando.