El contundente descargo de Wanda Nara tras la polémica por sus fotos al natural: "A darle a las pizzas sin culpa"

Wanda Nara volvió a protagonizar una polémica luego que se filtraran fotos de su cuerpo sin retoques de edición durante sus vacaciones por Ibiza. En esas postales, se la pudo ver sin ningún tipo de filtro y, tal como suele suceder en estos casos, las redes reaccionaron.

Tras las repercusiones que se generaron, Wanda decidió compartir una contundente reflexión al respecto. "Chicas, si yo estando así tengo tanto éxito, les recomiendo que empiecen a darle a las pizzas sin culpa", comenzó expresando en sus historias de Instagram.

"Obviamente nadie sube una foto donde se ve mal. Cuando me enfermé de COVID, no subía fotos arruinada en la cama. Todos (los que tenemos la posibilidad) ponemos la foto comiendo sushi o un balcón con buena vista. Me la paso comiendo polenta, arroz y fideos con manteca, pero no son muy instagrameables, como también mis hijas lloran y tampoco las subo así. Espero que estén de buen humor para hacerles una foto...en fin, el retoque puede beneficiar o perjudicar", agregó.

"Les puedo asegurar que amo cada centímetro de mi cuerpo ¡Sí! Tengo celulitis, como todas tenemos. También acné. Y en verano raíces porque descanso de la tintura. En fin...¡soy real! Y elijo mi mejor perfil para subir a mis redes", concluyó categórica.

Por su parte, las versiones de ruptura entre Wanda y Mauro Icardi siguen siendo sólo trascendidos, ya que ninguno de los protagonistas se encargó de aclarar ni desmentir la noticia. Mientras tanto, la rubia se concentra en disfrutar de sus vacaciones antes de regresar a sus compromisos laborales, algunos de los cuales la traerán nuevamente a la Argentina.

Wanda se sumará a un nuevo programa de Telefe basado en un formato internacional. La mediática será parte de ¿Quién es la máscara?, un show en el que varias figuras despliegan su destreza musical ocultando su cuerpo bajo distintos disfraces.

Nara estará en la mesa junto a otras tres conocidas personalidades que tendrán cómo misión adivinar quiénes se encuentran detrás de las caracterizaciones. Además, deberá puntuar junto al público las mejores performances. En cada emisión habrá un eliminado, que sobre el final revelará su identidad.

“Estoy muy entusiasmada por volver a la televisión argentina con un reality tan exitoso a nivel mundial. Me encanta formar parte del canal de la familia con un proyecto que genera un nuevo desafío en mi carrera”, expresó Wanda tras sumarse al proyecto.