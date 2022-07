El consejo que le dio Rodrigo Lussich a Wanda Nara en medio de la crisis con Icardi

Rodrigo Lussich no se queda en silencio nunca. Y cada vez que le dan leña, él toma los temas y salta muy fuerte. Ahora, en Socios del Espectáculo, hablaron sobre el video de Wanda Nara con un muchacho a los besos en Ibiza.

Y él tomó la bandera de la liberación muy rápido: "Después de lo que te hizo con China Suárez, dejate besar", le aconsejó a la ex esposa de Maxi López, de quien se dice que está en una especie de crisis de pareja.

"Liberate. Estás liberada, no necesitás nuestra autorización ni que nosotros te lo digamos. Wanda, ese tipo no te merece. Ya te lo dijimos muchas veces. Después de lo que pasó ¿él ahora no se queja? Ja, ja", aportó.

"Después de lo que Mauro te hizo con la China… Wanda, ¡abrí los ojos! Después de lo que te hizo con la China, está bien, dejate besar ahí (en las lolas), donde vos quieras. Más arriba, más abajo, que te besen el cuerpo entero", afirmó en medio de las polémicas imágenes en un boliche en Ibiza.

"Te pone feliz día del amigo, y vos no le decís nada. ¿Por qué te pensás que no se queja? Porque sabe la que hizo. Otra que había olores y no quiso hacer nada en ese hotel… ¡Olor a sexo había!", contó Lussich, cuando ya se encamina a un año del romance de Mauro Icardi y China Suárez.

Lussich siguió con un speech sobre la pareja del momento, que no se sabe si seguirá viviendo en París porque Mauro podría dejar el PSG en este verano europeo: "Es una relación abierta, por lo pronto. Es poliamor. Ella viene acá, a Argentina, él se queda en París".

"Esa gente no está más junta, y si está junta es de otra manera. No es a la vieja usanza. No es lo que conocemos, es lo que va", terminó Rodrigo Lussich.