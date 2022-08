Rusherking contó si tiene ganas de hablar con Ángel de Brito

Está claro que la fama ya había llegado a la vida de Rusherking desde hace tiempo. El cantante logró un marcado éxito musical cuando decidió armar sus bolsos desde su Santiago del Estero natal con destino a Buenos Aires para probar suerte en la música, y superando los obstáculos que se le pusieron mediante logró alcanzar una importante exposición.

Más allá de eso, su carrera en el trap no fue sencilla. Y si bien realizó grandes éxitos como 'Confiésalo', 'Antes de Ti', 'De Enero a Diciembre', entre otros, llegando a grabar con varios artistas (su ex María Becerra, Emilia Mermes, Duki o Tiago PZK), también es cierto que el joven de 22 años sumó una mayor popularidad desde que comenzó su relación con Eugenia 'La China' Suárez.

Al ser invitado a una larga y distendida charla en el programa radial Paremos La Mano, programa de Luquitas Rodríguez en Vorterix, el artista explicó varios pormenores de su actualidad y más allá de sus proyectos laborales también dio detalles de su vida con la actriz. Incluso refiriéndose a lo que más lo molesta e incomoda dentro de este círculo de la fama al que ingresó.

"¿Hablaste con Ángel de Brito?", le consultaron en la mesa del programa, a lo que respondió, sin rodeos ni reparos: "Es lo último que haría en mi vida. Pero no me mandó nada. No tengo el número de Ángel, todavía. Soy nuevo en esto, todavía estoy adaptándome, es un quilombo”.

“Imaginate que hace un mes me pasó que salía de ensayar y tenía a un loco con una cámara con el flash y me ponían el micrófono en la cara”, agregó el cantante, haciendo referencia de que definitivamente le está costando todavía acomodarse a la exposición que está teniendo en estos momentos.

Si bien es cierto que tanto Rusherking como la China Suárez atraviesan una bella actualidad dentro de su relación amorosa, algo que demuestran normalmente en las redes sociales e intercambiándose publicaciones ya fuesen posteos o stories, el cantante dejó en claro que hay cosas que aún le cuesta tolerar del ambiente.

“Cuando salí de un hotel en el que estuvimos con Eugenia y nos habían llevado los autos. Ahí filmaron los autos. ¿Podés creer que el loco nos estuvo esperando toda la noche? Igual, yo había estacionado como el ort…, hay que hacerse cargo”, agregó como una de las situaciones que considera extremas.

“(Los cronistas) aparecen de los árboles, es una locura, es de película. Los voy a empezar a grabar para hacer un documental. Y las preguntas son bol… Si vos me decís, organizamos la nota, no tengo problema. Es un formato muy estúpido salir a apurarte en la calle. Llamame y hacemos la nota", cerró el artista.