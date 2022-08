Ángel de Brito contó un detalle polémico del programa de Jorge Rial: "Él quería una..."

Jorge Rial está decidido a recobrar el protagonismo en la pantalla de televisión, lugar que perdió en poco más de un año, desde que se bajó de Intrusos, fracasó estrepitosamente con TV Nostra y pasó raudamente por Sobredosis de TV.

Así fue como, el 4 de julio, el conductor debutó con Argenzuela, la versión televisiva de su programa de radio, una nueva apuesta en la grilla de C5N desde la que ya dio puntapié a varias polémicas, como cuando denunció al aire amenazas de parte de Daniel Vila, hecho que generó, luego, la tremenda carta abierta de Luis Ventura.

Pero entre todas las decisiones polémicas que tomó Rial para su programa de cable que heredó el nombre de su ciclo de Radio 10, fue la conformación del equipo que lo acompaña. Particularmente, a la panelista que el periodista eligió para sumar a su staff: Mariana Brey.

¿Qué es lo que llama la atención de que Mariana forme parte de Argenzuela? Por un lado, hoy trabaja en Socios del espectáculo, el programa que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, también ex Intrusos y con roces con Rial en su haber.

Por otro lado, Brey es ex panelista de Ángel de Brito, de las históricas de la primera hora, quien decidió aceptar la propuesta de El Trece para seguir con la franja horaria de la mañana. Pero, al parecer, el poder contar con una periodista mujer del entorno cercano de De Brito era una idea fija de Jorgito.

Así lo dejó claro el conductor de LAM cuando en su sección Ángel Responde, un usuario le preguntó sobre qué opinaba de este curioso crossover. “¿Qué pensás de Brey con Rial?”, quisieron saber, y Ángel respondió, a pura ironía.

“Se van a llevar bien. Él quería una angelita”, contestó, retomando la versión que había circulado antes del arranque de Argenzuela: que Rial estaba encaprichado con tener a Estefi Berardi, la angelita más novel del staff, pero que América no le dejó.

“Es verdad que todo empezó con Carmen Barbieri, se fue dando. A Jorge le dije: 'A Ángel no lo dejaría' y él me dijo que no quería que deje LAM, por eso me llama también. Le dije gracias por darme trabajo, pero de acá no me voy", contó Berardi a mediados de junio.

“Rial está logrando lo que quiere, que nos peleemos todos por vos. Mirá que ni Carmen ni yo le tenemos miedo, estás en medio de la guerra. No te la vas a sacar barata”, declaró De Brito, en su momento sobre ese pase que, finalmente, no se dio.