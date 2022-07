Luis Ventura estalló con oscuros detalles sobre Jorge Rial y le hizo un desafío en vivo

Este jueves en Intrusos (América), Luis Ventura hizo una potente defensa hacia el canal en el que trabaja y disparó contra Jorge Rial, revelando el costado más oscuro del exlíder del legendario programa de chimentos.

En diálogo con Florencia de la V, Luis Ventura se refirió a la carta que publicó en A24 y expresó: "Todos estos años me he guardado un montón de cosas para preservar, pero como me di cuenta que del otro lado no se cuida o se preserva una fuente de trabajo de 500 trabajadores, que está transitando un momento crítico".

Luego, Ventura expresó su indignación por ver a Rial hablando durante tres días consecutivos sobre asuntos internos de canal América. "Tenemos que estar escuchando cosas que son mentiras; por ejemplo... que Rial diga que él bancó al canal, él se iba de vacaciones cada dos semanas ¿dónde bancaba? Llamaba de afuera para bajarnos los invitados, entre ellos vos (por Florencia de la V)... Dijo 'no, Florencia es para mí' y te bajó, como me baja notas, entrevistas. Hacíamos mediciones que lo superaban a él y eso lo volvía loco".

Acto seguido, Luis Ventura acusó a Jorge Rial de hacer una operación contra canal América. "A mí lo que me molesta es... Si tenés que cubrir algo de la programación de este canal, de algún conflicto, lo que fuera, me parece bárbaro un día, dos días, ya tres días es operación. Tres días mintiendo es más operación", expresó contundente.

Por su parte, Marcela Tauro le preguntó a Ventura si consideraba que la reconciliación que recientemente tuvo con Rial fue una estrategia del polémico conductor en la previa del estreno de su programa en C5N. "Yo no me quejo, la pasé muy bien, pero ¿por qué no disfruta de eso? ¿Por qué no analiza la programación del canal donde está o la radio? Quiénes son los personajes que pueblan esas instalaciones. ¿Por qué se ensaña con la empresa que lo hizo rico, rico? No sabía donde poner la guita ¿Ahora qué? ¿qué venís a hacerte el bueno, el laburante? ¿Cuándo laburaste? Tiene una condición: sabe elegir la gente, sabe seducirla y sabe cagarla", disparó Luis Ventura.

Finalmente, Luis Ventura enfrentó a Jorge Rial al expresar: "Lo desafío a un mano a mano en el estudio que él quiera, no de local él... donde sé que me van a cortar el micrófono porque ya me lo hicieron. En cualquier canal, cualquier programa. Sacate la máscara... Basta con este canal y esta empresa, porque acá te hiciste rico.. Andá a los paraísos fiscales donde pusiste la guita... Después aparezco yo como destinatario en algo de los Pandora Papers, nunca me dijo nada, todas esas me las fumé, como él se debe haber fumado algunas mías, pero esos son los amigos".