Cuál es el grado de estudios de Marley: "La mía es una historia de superación"

Hoy, Marley es un referente indiscutido de la conducción y dueño de un estilo propio que forjó a lo largo de los años, a fuerza de miles de horas en pantalla, y un carisma y simpatía que lo hace de reírse de sus errores y torpezas y capitalizarlos en marca personal.

Y si Alejandro Wiebe hoy ocupa el lugar que ocupa en la TV argentina, se debe a un camino de esfuerzo, traspiés y desvíos que mucho tiene que ver con sus primeros años de formación, cuando iba a ese colegio doble turno, carísimo, que a su papá tanto le costaba pagar.

“Cuando mi padre llegó escapando de la guerra, empezó de cero. Construía cañerías para empresas. Una clase media que llegaba hasta ahí nomás. Nos anotó a mi hermano y a mí en una escuela de doble escolaridad”, contó el papá de Mirko, en 2013 en una entrevista con Clarín.

En la casa de los Wiebe no alcanzaba la plata y llegó un momento en el que su mamá tuvo que pedir una beca. “A mí me avergonzaba. Hoy estoy orgulloso. Nada de esto me hubiera pasado si ellos no me hubieran dado esta educación. Fue una historia de esfuerzo”, señaló el conductor de La Voz Argentina.

Marley contó que sus padres resignaban irse de vacaciones, porque destinaban todos sus ingresos en la educación de sus dos hijos. Los Wiebe estaban convencidos de que aprender idiomas les iba a dar las mejores posibilidades.

Y fue un bochazo en inglés, paradójicamente, lo que le hizo repetir a Marley el segundo año. “Me llevé inglés. Nada menos. Ni teléfono teníamos en casa. Llamaron de la escuela a lo de la vecina. Sentía que después de tantos sacrificios de mis padres, les había fallado, me sentí muy culpable”, dijo.

“Abracé a mi mamá y le pedí perdón. Y a partir de ahí cambié. Pasé a ser de los mejores de la escuela”, indicó Marley, que en su paso como participante en ¿Quién quiere ser millonario?, en 2020, dijo no haber ido nunca a un programa de preguntas y respuestas, y admitió: “Soy bastante bruto, tengo miedo de decir cualquier barbaridad”.

“La mía es una historia de superación. Me ven como al boludo. Priorizan el personaje, que no es inventado y al que le pasan cosas graciosas, pero hay otro”, reconoció tiempo atrás, al contar lo mal que le iba en deportes, las burlas que recibía de parte de sus compañeros.

“Los de la escuela deben estar diciendo: Mirá con lo boludo que era y le va tan bien. Nadie me quería en su equipo. Era el peor, y me avergonzaba de mí. Encontré el único lugar que había para la venganza, la tele. Lo malo lo transformé en humor”, aclaró.

Terminado el secundario, la figura de Telefe ya sabía que le fascinaba el mundo del espectáculo. Además de producir para la legendaria FM Z95, Alejandro tuvo su gran oportunidad con Nico Repetto, en Fax. Tenía sólo 19 años cuando se animó a mostrarle un video propio y a los días estaba saliendo al aire.

“Había grabado un material en VHS con mi hermano en Londres. Cuando lo llevé vino Repetto y se presentó. Era una megaestrella en ese momento, le dije que era fanático del cine y me dijo que le gustaba, que vuelva el martes para salir al aire”, recordó.

Pero su mamá no le tenía nada de fe, pensaba que no iba a durar en la tele, por lo que lo mando a estudiar una carrera: "Para mi vieja era algo pasajero. Estudié Administración en Hotelería, tengo el título”.

El tiempo pasó y le dio la razón a Marley, el hombre que supo convertir lo que en otro momento lo volvía objeto de burlas, en fortaleza y en sello propio, y que aprendió a levantarse y a reírse de sus tropezones y porrazos, y avanzar.