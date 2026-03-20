Tras su breve internación: Steve Young de AC/DC estuvo con sus fanáticos: la foto del momento

El guitarrista de la emblemática banda se encuentra fuera de peligro. Luego de pasar el susto, el británico se reunió con sus fans.

La noticia sacudió con fuerza el mundo del espectáculo y paralizó por unas horas a los miles de fanáticos. Entre la mañana y la tarde del jueves, Stevie Young, el motor rítmico de AC/DC, fue derivado de urgencia al Sanatorio Mater Dei tras sufrir lo que el doctor Claudio Zin definió en televisión como un "pequeño infarto cerebral".

El músico se había descompensado apenas el legendario grupo aterrizó en Ezeiza tras su arrollador paso por Chile, en el marco de la pata sudamericana del Power Up Tour.

Según detalló el informe médico que trascendió a los medios, el sobrino de Malcolm Young logró una "restitución ad integrum". Lo que significa que recuperó en totalidad su motricidad y capacidad, superando por completo el cuadro originado, aparentemente, por un pico de hipertensión no detectado.

La foto del momento steve young Steve Young, recuperado. X / @acdcnoticias Este viernes, el artista recibió el alta médica y abandonó la clínica por sus propios medios. Stevie no perdió el tiempo: apenas cruzó la puerta del Mater Dei, se topó con los fanáticos que hacían vigilia. Lejos de esquivarlos, se mostró de excelente humor y se dedicó a firmar discos y autógrafos, llevando tranquilidad en primera persona.