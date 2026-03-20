El cine de Chuck Norris: existe un inesperado film que grabó antes de partir y que nadie vio

Tras el fallecimiento del ícono a los 86 años, se conocieron detalles de su participación en una comedia de acción que rodó recientemente.

Chuck Norris falleció a los 86 años, dejando un legado imborrable en el cine de artes marciales. / IMDB

La partida de Chuck Norris a los 86 años no solo marca el fin de una era para el cine de acción, sino que deja un vacío imposible de llenar en la cultura pop. Sin embargo, su adiós repentino puso bajo la lupa su proyecto final: una producción bizarra que promete convertirse en un objeto de culto instantáneo para sus millones de seguidores alrededor del globo.

Zombie Plane - Trailer El hombre que se convirtió en un mito viviente gracias a clásicos como El furor del dragón y Delta Force, se mantuvo activo y con un prestigio inquebrantable hasta sus últimos días. Sin lugar a dudas, su adiós hará que todas sus películas sean recordadas en estas horas y su imagen se vuelva viral en las redes sociales.

La disparatada trama de Zombie Plane lo último de Chuck Norris El trabajo póstumo de la leyenda lleva por título Zombie Plane, una cinta que mezcla acción desenfrenada con toques de humor ácido. Lo más curioso es que, en este cierre de su filmografía, el gran Chuck decidió no encarnar a un personaje de ficción, sino interpretarse a sí mismo.

zombie-plane El ícono de acción se interpreta a sí mismo en una delirante trama de comedia y terror. Archivo MDZ La historia nos sitúa en un vuelo de alto riesgo que cruza el océano, donde el caos se desata sin previo aviso. La sinopsis oficial detalla: “Cuando los pasajeros de un avión que vuela de Sydney a Los Ángeles se infectan con nuevas cepas de virus zombies, Vanilla Ice y Sophie Monk se ven obligados a unirse para contener el contagio antes de que la Fuerza Aérea de EE. UU. lo elimine del cielo”.

Chuck Norris- Portada Chuck Norris se mantuvo en los sets de filmación hasta sus últimos meses de vida con total vitalidad. Foto: Instagram / @chucknorris. A pesar de que los críticos no proyectan a este film como una pieza de gran nivel artístico, su valor como "testamento cinematográfico" es innegable. La curiosidad por ver al protagonista de Walker, Texas Ranger enfrentándose a una horda de muertos vivos en su versión más paródica ha despertado un interés masivo en las plataformas de streaming. Hasta hace semanas, la película era un proyecto menor sin distribución global, pero hoy se perfila como el homenaje final a un actor que nunca le tuvo miedo a los desafíos.