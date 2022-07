El tajante comentario de Ángel de Brito sobre la pelea de Jorge Rial y Luis Ventura

Parece que hubiesen pasado años desde esa foto en la que se los veía a Jorge Rial y a Luis Ventura compartiendo un café después de años de estar enemistados. Parecía que las rispideces habían quedado atrás.



Sin embargo, en las últimas semanas todo volvió a la normalidad. Claro, a la normalidad de los últimos tiempos, con palos cruzados y acusaciones algunas más graves que otras, pero dejando siempre en claro que la relación está rota.



De hecho, en los últimos días tuvieron un fuerte cruce que se inició en Argenzuela, el programa que conduce Jorge Rial en C5N, donde aseguró que Daniel Vila lo había amenazado, por lo cual avisó que iniciaría acciones legales.





Esta situación provocó que Luis Ventura tuviera que salir a bancar a uno de los pesos pesados de América, el canal para el cual continúa trabajando. Y, para eso, no se ahorró ninguna artillería al momento de disparar contra su ex amigo.



No sólo fue Ventura quien defendió a Daniel Vila, sino que las figuras del canal se encolumnaron detrás de la figura de Luis, quien no sólo habló del tema en “A la tarde”, el programa del que es panelista, sino que también participó de Intrusos, en donde contó que en el divorcio con Silvia D’Auro, Rial no le había dado todo lo que le correspondía.



En este contexto, Ángel de Brito, que los conoce muy bien a los dos, dejó la posibilidad de que sus seguidores de Instagram le realizaran preguntas y, lógicamente, muchas de ellas fueron sobre el escándalo entre Rial y Ventura. “¿Por qué no tocaron el tema de Rial y Woody (Ventura)?”, preguntaron.





“Porque no me gusta repetir. Trato de hacer mis propios temas”, respondió, contundente, Ángel de Brito en sus historias de Instagram. Sin embargo, en cuanto a las versiones que surgieron de la venta del canal América, contestó: “Es mentira”.



De Brito ya había opinado sobre el conflicto cuando Ventura habló de la foto con Jorge Rial, que lejos estuvo de ser una imagen de reconciliación. “Lo hizo para promocionar el comienzo de su programa”, sostuvo el conductor de LAM.