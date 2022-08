Rusherking murió de amor por la China Suárez: “No podía creer que…”

Después de varios idas y vueltas, con mucho misterio mediante, desde hace ya varias semanas que Rusherking y Eugenia 'la China' Suárez blanquearon su relación. Con esto, las abiertas demostraciones de amor llueven en las redes sociales de ambos como así también en cualquier evento al que asisten.

Por estas horas la actriz se encuentra instalada en Uruguay para rodar una película en Montevideo. En el medio de este viaje se hizo tiempo para publicar en su Instagram mensajes de afecto al cantante. "Te extraño", escribió la China en una de sus stories, reafirmando que la relación pasa por un gran momento.

Y por si quedaban dudas, en respuesta a un seguidor de la red social que le preguntó si estaba enamorada, Suárez contestó: “Muy”, junto a una foto de la pareja abrazada.

En la otra vereda, pero no por eso sin la misma sintonía, Rusherking se presentó el pasado jueves en el programa radial “Paremos la mano” y allí, además de ratificar con dichos el gran momento que vive junto a la China, también habló de su frase: “Me fui mundial”. La cual en su momento utilizó para referirse a la relación que sostiene con la actriz y se volvió viral.

“Es lo que nosotros decimos cuando pasa algo zarpado o increíble. En ese momento dije 'me fui mundial' porque no podía creer que una mujer así me esté dando bola a mí”, contó el cantante en la emisión de Vorterix.

“Dije 'la rompí', como algo en chiste, que no lo pensé. Y para qué... ya quedó”, remarcó entre risas el santiagueño que días atrás presentó su single ‘Olvídate’, con un videoclip filmado en San Carlos de Bariloche.

La mesa del programa le dijo al trapero que con esa frase marcó tanta tendencia al punto que el presidente de la AFA lo parafrasea, a lo que Rusherking subió la apuesta: “Yo me cago de risa. Lo uso más ahora”.

Recordemos que la mencionada concepción del músico se hizo famosa cuando su romance con la China Suárez todavía era un rumor. “Prefiero mantener oculta mi vida privada, soy un caballero, pero me fui mundial. Nada más voy a decir eso. ¡Me fui mundial!”, expresó en ese entonces.