El gesto irónico de Wanda Nara hacia la China Suárez: "Les gusta seguir mis..."

Hace algunas semanas atrás, Wanda Nara revolucionó las redes sociales luego que se filtraran fotos de ella en bikini sin retoques de edición durante sus vacaciones en Ibiza. Tras las críticas que recibió, la empresaria decidió compartir un comunicado al respecto, donde aclaró que ama su cuerpo y les recomendó a sus seguidoras comer "pizzas sin culpa".

"Chicas, si yo estando así tengo tanto éxito, les recomiendo que empiecen a darle a las pizzas sin culpa", comentó a sus más de 13 millones de seguidores.

Horas después del posteo, La China Suárez subió un video a sus stories comiendo una porción de pizza: "Parada técnica. Mi pizza favorita", expresó. La semejanza con la recomendación que había hecho esta misma semana Wanda no pasó desapercibida por los internautas.

En este contexto, Wanda llegó a la Argentina para grabar su participación en el programa ¿Quién es la máscara? y para atender algunos compromisos comerciales con su marca de cosméticos. Además, en las últimas horas de ayer se filtró un audio donde la empresaria asegura que se encuentra en el país para comenzar los trámites de su divorcio con Mauro Icardi.

Precisamente en el local que tiene la mediática en un shopping del partido de Avellaneda, Wanda fue abordada por el móvil de Intrusos. Y el periodista Alejandro Guatti le hizo referencia a la llamativa coincidencia.

"¿Viste lo que pasó después de tu pedido que coman pizza? La China Suárez hizo una foto comiendo pizza", planteó el movilero de América. Wanda aseguró no haber visto la publicación, y se despachó con la primera de sus ironías: "Me parece muy bien. Hay chicas que les gusta seguir mis pasos. Me parece muy bien", enfatizó.

A continuación, Guatti le planteó otra coincidencia, esta vez planteada por la empresaria. Es que en el vuelo de regreso al país, subió una foto a sus redes escuchando a Rusherking, actual novio de la China. "No lo hice a propósito, escucho música. Es muy difícil si no...", respondió. "¿Volviste a ser la Wanda picante?", insistió el cronista "Fue sin querer, voy a hacer un programa que habla de música", aseguró.