Luis Ventura contó qué es lo que más le duele de su pelea con Beto Casella

Desde hace 8 años, Luis Ventura y Beto Casella se vienen tirando con todo. El arranque de este odio fue la tapa de la revista Paparazzi, donde se vio al conductor de Bendita TV con su nueva pareja. Desde ese momento, no hay marcha atrás.

En estos días hablaron en la tele de lo que sienten, y una frase de Ventura llamó la atención: “Lo que más me duele de todo esto es que varias veces salté por él”. ¿Qué esconden? ¿Cuál es el pasado que tienen en común?

“Ocurre que hay un hecho personal que daba cuenta de algo de Ventura y levantamos algo que dijo en la radio Mercedes Ninci con Lanata. A partir de ahí, este hombre empieza a tuitear contra Lanata y contra mí. Lo saco al aire y durante 20 minutos nos dijimos unas cuantas cosas. A los pocos meses, me nominan al Martín Fierro y yo devuelvo amablemente, por discrepancia con la comisión directiva, la nominación”, explicó Beto Casella en su programa.

El conductor de Bendita siguió: “Lo mandó debajo de un camión a Jorge Rial, su compañero de 20 años y le hicieron una especie de homenaje en vida durante todo el día en su canal y le llegaron a decir que es como Woody, de Toy Story, el amiguito fiel que nunca te abandona”.

“Ni en esa discusión fuerte que tuvimos ni nunca en mi vida nombré a la persona que lo acompañó durante muchos años, que es la madre de sus hijos, porque es mi forma de ejercer el periodismo. Él sí lo hizo, y no me lo voy a olvidar nunca”, cerró.

Allí fue cuando Luis Ventura se metió de lleno en el tema de nuevo en Socios del espectáculo: “Las palabras están de más. Ya está. En el canal me pidieron que tratara de guardarme un par de días porque estoy muy expuesto a un montón de temas y no puedo estar profundizando cuestiones que ya son sabidas”.

“La vida te da las respuestas. Hay que vivir la vida y yo la vivo. Yo sé dónde vive, lo hubiera ido a buscar y no lo hice. Yo creo que la vida en algún momento va a generar una circunstancia donde estemos los dos y después hablamos. Lo que más me duele de todo esto es que varias veces salté por Beto, y no me arrepiento, eh, cuando lo hice lo hice en mi ley”, añadió.