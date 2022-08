Luis Ventura confesó qué le pideron en el canal donde trabaja tras su cruce con Beto Casella

En estos días, resurgió una vieja guerra entre Luis Ventura y Beto Casella, cuando el periodista de espectáculos aseguró en los últimos días que se "agarraría a trompadas" con el conductor de Bendita (El Nueve).

Luego de que en su descargo Casella haya tildado a Ventura de "extorsionador", y de remarcar que ya están grandes para enfrentarse a trompadas, aunque sí se sentaría a debatir sobre periodismo con su colega; el exsocio de Jorge Rial bajó el tono de la confrontación y confesó qué le pidieron en canal América tras violenta arenga.

En diálogo con un móvil de Socios del Espectácuo (El Trece), Luis Ventura se refirió en acotados términos a su pelea con Beto Casella. "Las palabras están de más. Ya está. En el canal me pidieron que tratara de guardarme un par de días porque estoy muy expuesto a un montón de temas y no puedo estar profundizando cuestiones que ya son sabidas”, se excusó el periodista.

Luego, cuando le preguntaron a Ventura si existe la posibilidad de tomar un café con Casella para conciliar posturas, el especialista en chimentos contestó: “La vida te da las respuestas. Hay que vivir la vida y yo la vivo. Yo sé dónde vive, lo hubiera ido a buscar y no lo hice. Yo creo que la vida en algún momento va a generar una circunstancia donde estemos los dos y después hablamos. Lo que más me duele de todo esto es que varias veces salté por Beto, y no me arrepiento eh, cuando lo hice lo hice en mi ley”.

Por su parte, Beto Casella volvió a referirse a Luis Ventura en otro móvil con Socios del Espectáculo y deslizó: “Viste que hubo un despelote terrible con Rial... Nosotros ni nos metimos y podríamos haber hecho un informe. Pasaron ocho años, loco. Decile que me mande un mensajito, si él tiene mi celular”.

Además, Casella desmintió que Ventura haya saltado por él en alguna ocasión complicada. “No, son esas cosas que usa. Es lo mismo cuando yo digo ‘mirá, mucha gente me está mandando cosas de él’; son mentiras. Organizame un cortadito”, expresó con ánimo de reunirse con su colega y distender.

Finalmente, el conductor le pidió al periodista de espectáculos: “Afloja la calentura que somos abuelos los dos”.