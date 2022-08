La reacción de Beto Casella luego de que Luis Ventura asegure que lo "agarraría a trompadas"

La guerra entre Luis Ventura y Beto Casella volvió a resurgir en estos días, luego de que el periodista de espectáculos asegure que agarraría a trompadas al conductor de Bendita (El Nueve).

El enfrentamiento entre los dos referentes de la televisión surgió hace ocho años, cuando Casella se refirió a un supuesto hijo extramatrimonial de Ventura y los dos tuvieron un furioso cruce en el programa radial de la figura de El Nueve. Y en estos últimos días, el exsocio de Jorge Rial afirmó en el programa LPA (América) quen enfrentaría a golpes a su colega.

En diálogo con un móvio de Socios del Espectáculo (El Trece), Beto Casella se refirió al origen de la pelea con Luis Ventura. “Tiene que ver con que yo le dije que extorsionaba gente, con los sobres marrones. Yo intentaba discutir una forma de hacer periodismo. A amigos en común le dice que soy un tipo bárbaro, un periodista bárbaro. Si quiere le devuelvo el Martín Fierro, aprovecho este medio, te lo doy a vos y llévaselo”, enfatizó el líder de Bendita.

A su vez, Casella remarcó sobre el anímo de pelea de Ventura: "Ya estamos viejos para esas cosas. Si hay un lugar o un programa para que se discuta, yo no tengo problema en ir cara a cara".

Finalmente, Beto Casella insistió: “Estoy dispuesto a discutir el tema, a debatir sobre periodismo en un programa. Y si después hay que llevarlo a un terreno personal... Yo me he peleado 108 veces en mi vida, no de guapo, porque en el conurbano es así. Pero solos, que no haya cámaras porque es un bochorno de viejos. No da, no está bueno dar ese mensaje pedorro en estos tiempos, gente grande, sexagenarios”.