Luis Ventura recordó lo que pasó con los abuelos de Wanda Nara

Una vez más, Wanda Nara se ubicó en el centro de todas las miradas por su separación con Mauro Icardi. Es por esto que, mientras hablaban sobre el tema, Luis Ventura recordó lo que ocurrió, años atrás, con los abuelos de la mediática. En A la tarde, el ciclo de Karina Mazzocco en América TV, señaló: "Hace muchos años en la revista ‘Paparazzi’ cubrimos una nota, con respecto a los papás de la madre de Wanda, Nora, que vivían en un barrio muy austero, trabajador. En la foto se puede ver a Doña Rosa de 81 años que tenía una enfermedad que necesitaba de mucha medicación".

Y continuó: "Una enfermedad que, como no llegaban con lo que ganaban de jubilación, decidieron alquilar parte del terreno en que tenían su casa, desde hacía más de cincuenta años, para así poder recaudar el dinero para los medicamentos. En ese momento hubo gente de la familia que salió a explicar que Rosa y Cacho no se querían ir de ese lugar, y que tanto Wanda como Zaira les habían querido regalar un auto 0 km que no les habrían aceptado".

Wanda Nara y Mauro Icardi

"Vivían en un barrio periférico donde había una Villa muy pegadita, el abuelo viajaba en colectivo y era quien ganaba la plata para la enfermedad de su mujer, que amaba a sus nietas. Pero, también es cierto que ellas los visitaban muy esporádicamente", agregó.

"Lo quiero marcar porque quizás nosotros tenemos una mirada desubicada con respecto a la realidad, de gente que se conforma con poco…y otra que teniendo mucho…tampoco reparte", expresó.

Luis Ventura

Por último, Ventura indicó: "Yo no quiero ponerme en ningún lugar porque tal vez los abuelos no querían aceptar nada…pero fue motivo de mucho comentario en su momento".