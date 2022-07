Estelita Muñoz, ex de Luis Ventura, confesó su temor frente a las cámaras

En las últimas horas, la estafa que sufrió Soledad Solaro inquietó a varios. "Me clonaron la tarjeta, ya hice todos los trámites y estoy esperando que me llegue la nueva, pero es un estrés porque de repente, cuando chequeás todos los movimientos de la tarjeta, que hoy lo tenés que controlar más que nunca, yo era re colgada con eso, y te encontrás con un consumo de más de cien mil y picos de pesos, y en cuotas de dieciséis mil. Entonces, te los van descontando, es un chino", reveló la modelo.

Y agregó: "Lo más triste de todo es que le está pasando a muchísima gente. Al menos en torno mío, amigos que tienen que ver con el medio y otros que no, que les está pasando seguido y en varias oportunidades".

Soledad Solaro

No es la primera vez que un famoso es víctima de este tipo de delitos. En diciembre, Catherine Fulop contó que le hackearon su mail y sus redes sociales, lo que generó que le hicieran una extorsión económica A Roberto Moldavsky también le ocurrió algo similar en febrero: cayó en una trampa en la que le brindó al estafador códigos para que le hackeen WhatsApp y Gmail.

Los delitos virtuales están a la orden del día y mientras hablaban sobre esto en El Run Run del Espectáculo, Estelita Muñoz confesó que tiene temor de que le ocurra. Es por esto, que para evitar estafas bancarias tiene un método. ¿Cuál es?

"Yo me manejo muy a la antigua, cuando me viene el resumen de la tarjeta yo voy al banco y la pago, no lo hago, para nada, vía online ni por el teléfono ni nada. Pero igual ahora los resúmenes ya no los mandan como antes, pero bueno, por eso voy al banco, saco por la máquina y después pago con el resumen", señaló frente a las cámaras la ex de Luis Ventura.