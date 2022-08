El motivo por el cual Alex Caniggia le pone apodos a la gente

Pocas semanas atrás, Alex Caniggia se posicionó en el centro de todas las miradas al salir victorioso de El Hotel de los Famosos. Por un video que se había filtrado, se creía que Martín Salwe iba a ser el ganador del reality; por eso, el triunfo del hermano de Charlotte Caniggia sorprendió a todos.

"Él está feliz. Alex Caniggia es absolutamente competitivo y es mercenario, o sea que le gusta ganar dinero", indicó su representante, Fabián Esperón. Y agregó: "Le gusta la guita que ganó, pero por sobre todo le gusta haberle ganado a otro".

Ahora, otro de los que se refirió al campeón del concurso fue El Chino Leunis quien, junto a Pampita, estuvo a cargo de la conducción del ciclo de eltrece. El comunicador habló de los sobrenombres que el concursante le ponía a sus compañeros y reveló por qué lo hace.

El Chino Leunis

"Alex le pone apodos a la gente porque no se acuerda los nombres, por lo que él se los crea para no quedar mal por no acordárselos. Es por eso lo que hace. Es una regla divina, él es un personaje hermoso", expresó el periodista.

También, en diálogo con Ángel de Brito, manifestó su postura acerca de la posibilidad de que, en la próxima entrega del reality, el público vote en la instancia final. "No sé si tendría sentido hacerlo en la final, pero sí me gustaría que el público tuviera incidencia y algo que me parece que también influyó en el reality, fueron las visitas…no sé qué va a pasar con eso en la segunda temporada. Por ahí hay que hacerlo un poco más corto…pero no puede haber visitas porque es como que traen, inconscientemente, gérmenes de afuera", señaló.