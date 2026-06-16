El fuerte exabrupto de Morena Beltrán con Juan Marconi que fue viral: "¿Qué es ese chorizo?"

La dupla de periodistas protagonizó un curioso momento detrás de escena que rápidamente se volvió tendencia en las redes sociales.

Morena Beltrán y Juan Marconi, conocidos por su excelente química y compañerismo en la pantalla, regalaron uno de los momentos más graciosos y espontáneos de las redes. Durante lo que parecía ser un momento de descanso en una cobertura al aire libre, un simple comentario de la periodista desató la risa de todos los presentes.

Todo comenzó cuando Morena, mirando hacia la parte inferior del cuerpo de su compañero, lanzó una pregunta sin ningún tipo de filtro: "¿Qué es ese chorizo?".

"Hablo de ese, mal pensado" Embed - Morena Beltrán La reacción de Marconi no se hizo esperar. Con evidente sorpresa, los brazos cruzados y nervioso, la conductora reaccionó rápidamente con un "No sea, no, no, no, no", asumiendo el comentario. El clásico filtro blanco y negro con el que los usuarios editaron el video capturó a la perfección ese segundo.

La tensión duró apenas unos segundos. Al darse cuenta del doble sentido que había tomado su frase y de lo que estaba pensando su compañero, Morena estalló en carcajadas y se apresuró a aclarar la situación señalando hacia la pantorrilla del conductor: "Hablo de ese, mal pensado".

¿El culpable de la confusión? Una vena pronunciada en la pierna de Marconi que a la periodista le llamó la atención. Por supuesto, los comentarios aparecieron rápidamente y la gran mayoría defenestraron a la periodista: