Estefi Berardi reveló cuánto pagó para congelar sus óvulos: "Lo pagué en tres cuotas y..."

Estefi Berardi tiene 32 años y supone que, en algún momento, querrá ser madre. Pero no ahora, cuando su energía está enfocada en otros proyectos, deseos y motivaciones más allá de cambiar pañales.

Muy organizada y con los medios económicos disponibles para cubrirlo, Estefi contó en Mañanísima que ya empezó un tratamiento para congelar sus óvulos para tener todo listo si algún día se siente disponible a lanzarse a la aventura de la maternidad, sea cuando sea.

“No siento que sea ahora, estoy con mucho trabajo, pero sí es algo que me gustaría más adelante", indicó, y explicó: "Tal vez no los use, no es que sí o sí los tenés que usar, pero los tenés que seguir manteniendo”.

"Es la forma de, si queremos ser mamás en un futuro, poder programar ese deseo”, dijo la panelista, que arrancó agosto haciéndose un electrocardiograma, uno de los estudios médicos que le piden para empezar con el procedimiento que cada vez más mujeres jóvenes realizan.

Alentada a compartir su experiencia por Carmen Barbieri, Estefi explicó que la intervención, puntualmente, se hace bajo sedación. “No podés manejar, tenés que ir acompañada, pero dura 15 minutos. Tenés que hacer reposo porque te queda un dolor como menstrual", señaló.

“El tratamiento me hincha la panza y tenés como una pequeña inflamación. Lo arranqué hace poquito”, siguió la morocha, que contó con el consejo y asesoramiento de Alejandra Maglietti, que también se sometió a lo mismo por si quiere tener hijos más adelante.

“Estoy tomando unos medicamentos, aunque hay una pastilla particular que no la tomé porque da sueño. Me estoy preparando para ese momento que no sé cuándo va a ser porque la médica te va haciendo controles. Tengo que ir cada tanto y me hace ecografías”, avanzó.

La ex chica Combate, que recientemente contó que Laurita Fernández le cerró las puertas de Bienvenidos a bordo, detalló cuánto tuvo que desembolsar para conservar su material genético. Según contó, lo más costoso de todo es la extracción de los óvulos y no tanto el mantenimiento.

“El monto es en dólares, pero lo podes pagar en pesos. En este que yo fui había tres cuotas sin interés”, agregó, y explicó que todo el tratamiento, entre punción y ecografías, se extiende a lo largo de entre diez y veinte días, de acuerdo a cada mujer.

¿Cuánto le costó? “El precio total, sin la medicación, sale 800 dólares. La medicación se paga aparte, sale alrededor de 140 mil pesos, las jeringas y las inyecciones. No es tan caro, lo podés ahorrar, lo podes pagar tres veces y es una vez en la vida. Esto te incluye un año de mantenimiento, también”, cerró, luego de aclarar que la prepaga solo le cubre detalles menores, como alguna consulta.