El Chino Leunis contó por qué se volvió a casar: "No pensé que..."

En 2020 y luego de 14 años de relación, el Chino Leunis se separó de Karin Rodríguez, la locutora que había conocido en la facultad y con quien fueron padres de Delfina. La noticia sorprendió en el medio, ya que nada hacía pensar que había una crisis; hasta ese entonces, ambos se mostraban como una pareja consolidada y feliz.

“Se terminó el amor”, explicó el conductor tiempo después, en PH Podemos Hablar, donde explicó por qué decidieron seguir rumbos separados con la mamá de su hija. Pero mucho más revuelo generó cuando, en septiembre de 2021, se supo que el Chino había vuelto a pasar por el Registro Civil.

Tras un corto noviazgo, Leunis dio el sí con Maca Picabea, un amor que también nació en las aulas, en un curso de capacitación. Maca, que se llama María Magdalena, ya era mamá de cuatro, con lo cual, de un día para el otro, el Chino se encontró siendo parte de una familia ensamblada de siete integrantes.

Feliz con su “combo de amor”, como denomina lo que Maca y sus hijos trajeron a su vida y a la de su hija, el Chino estuvo de visita en LAM, abrió su corazón y reveló por qué volvió a apostar a una pareja con papeles.

“En el momento, si lo pensaba, era un quilombo. Uno no imagina que se va a enamorar de una mujer que tiene cuatro hijos, pero la verdad es que me enamoré de todos”, reconoció el presentador de El Hotel de los Famosos, en el ciclo de América.

“Me volví a casar porque me enamoré mucho”, reveló, con los ojos brillantes, a punto de llorar, una emoción que, dijo, heredó de su papá. Pero, además del amor, el Chino admitió que el mandato del casamiento “para toda la vida” es algo que siempre fue muy fuerte para él.

“Con Kari me casé y no funcionaron las cosas y con mucho amor decidimos separarnos, rompí con el paradigma más grande de mi vida, era como algo que no se podía hacer”, reconoció, antes de agregar, con alivio, que su ex mujer está muy bien.

“Hoy, gracias a Dios, Karin está muy feliz y eso es una alegría muy grande porque me importa la mamá de mi hija, y apareció Maca, muy pegadito de la separación”, dijo. Leunis recordó el revuelo que se armó en ese momento, aunque señaló que la prensa fue muy respetuosa.

“Yo nunca me metí en líos, cuido mi vida privada porque no me parece que sea importante para los demás”, agregó. ¿Y por qué se casó en secreto con Maca Picabea? Para él, nada más lejos de la realidad.

“Cuando me casé dijeron que lo había hecho ´en el más absoluto hermetismo´, pero yo no me casé en secreto, simplemente no avisé, porque no tenía que hacerlo”, explicó. Leunis contó que en ese momento lo llamaron de las revistas para dar notas, pero que se negó porque le daba “vergüenza”.

Y cerró, enamorado de su vida con la compañera que encontró en esta nueva etapa: “Para mí es lindo lo que pasa cuando vuelvo a mi casa, porque es lo que me permite tener el ego a full cuando laburo, cuando se apaga la cámara, ya no lo necesito”.