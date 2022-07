Estefi Berardi denunció que Laurita Fernández le juega sucio: "No quiere que..."

A simple vista, Laurita Fernández parece ser una mujer amorosa, sin dramas ni rollos con nadie. Sin embargo, Estefi Berardi opina todo lo contrario y puede dar fe de que, al menos con ella, la conductora de El Trece se manejó de mala manera.

Así lo aseguró la angelita en la noche del 26 de julio en LAM, mientras en el piso hablaban del hackeo a la flamante cuenta de Instagram de Nico Cabré, que al fin se abrió un perfil y su ex novia se lo festejó con un elocuente comentario.

¿Qué sostiene Berardi? Que Laurita Fernández le cerró las puertas del canal de Constitución, ya que no la deja ir como invitada a Bienvenidos a bordo, el ciclo de juegos que conduce todas las tardes en reemplazo de Guido Kaczka.

"¿Te bajó de su programa?", fue al hueso Ángel de Brito, que es muy amigo de la rubia. "Me enteré que sí. Me querían invitar y ella dijo que no. Claramente, no me quiere; me pareció horrible. Se enojó por algo que conté, fueron pavadas", dijo la panelista, a las claras dolida con la actitud de su ex compañera de Combate.

Para Estefi, lo de Laurita es “algo personal”. “Porque se que a ella le gusta mi laburo como a mí me gusta el de ella. Siempre me llevé super bien, pero a raíz de estas cosas que conté, que son una pavadas… “, explicó, y aseguró que, en su momento, supo tener una buena relación con ella.

“Si ella es la conductora y no te quiere invitar, la banco”, intervino entonces Nazarena Vélez, que por su parte no quiere saber nada con la blonda, quien fuera novia de Fede Bal, ex de su hija Barbie.

Y Estefi sentenció: “No me gusta su actitud, me parece de mala compañera. Con Mica Viciconte me llevo mal y si la invitan a Mañanísima, nunca diría que no”. Ahora bien, ¿cuál fue la “pavada” que la morocha contó y que a Lauri no le gustó nada? Una vieja interna de sus años Combate que a ella se le escapó, sin querer queriendo.

“Me mandaba a cambiarme por el color (de la ropa), no quería que usara el mismo color. Tenía que bajar a vestuario, iba y revolvía para ver qué encontraba”, ventiló la morocha, meses atrás. La revelación le cayó como una bomba a la conductora, y de inmediato se lo hizo saber.

Sin vueltas, le escribió un contundente mensaje de despedida y luego le dejó de contestar al celular: "Me mandó un mensaje y me puso 'no me hables nunca más. Te deseo suerte en tu carrera'".