La panelista que reemplaza a Sol Pérez tras su baja de Nosotros a la Mañana

Tras la salida de Sol Pérez de Nosotros a la Mañana (El Trece), el magazine que conduce el Pollo Álvarez convocó a una nueva panelista para cubrir el lugar que dejó la influencer.

La experimentada Jimena Cyrulnik se sumó al programa, inicialmente durante una semana, pero con la posibilidad de quedar como integrante fija de Nosotros a la Mañana.

Jimena Cyrulnik ocupa el lugar que dejó Sol Pérez en Nosotros a la Mañana.

Sol Pérez se despidió del ciclo de El Trece el viernes pasado con palabras de reconocimiento para sus compañeros. "Quiero agradecerte Pollo por tenerme en cuenta, sabés que te quiero. Gracias a la producción, la productora para mí es mi casa porque trabajé acá mucho tiempo y gracias al canal por darme la posibilidad porque siempre es un placer", expresó la exintegrante de Nosotros a la Mañana.

A su vez, respecto a lo que hará en el próximo tiempo, Sol Pérez explicó: "La idea es terminar la carrera, pero bueno... Tengo que preparar el examen; es un examen que necesitás tres meses mínimo para prepararlo, para mí es imposible... Yo duermo cinco horas, sé que hay gente que duerme menos, no es una excusa, pero me cuesta mucho, tengo mucho desgaste, duermo muy poco y se me hacía imposible".

Para algunos, la baja de Sol Pérez se dio en el marco de cierta frialdad del equipo de Nosotros a la Mañana, y la modelo ni siquiera recibió un ramo de flores en su despedida. En un momento, habían circulado rumores de tensión entre ella y la producción del programa, sin embargo esas versiiones luego fueron desestimadas.

A su vez, trascendió que Sol Pérez habría sido convocada para un nuevo programa que prepara Telefe y que está relacionado con el mundo del fitness, una de las grandes pasiones de la influencer. Mientras que por el momento seguirá al frente del segmento informativo de Canal 26 que sale al aire diariamente a las 20.