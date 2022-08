Sol Pérez enfrentó el rumor de su despido de Nosotros a la mañana

Este martes, circularon un fuerte rumor de que Sol Pérez sería despedida de Nosotros a la mañana (El Trece), por un supuesto malestar de la producción por las ausencias de la panelista, quien recientemente estuvo varios días de vacaciones con su novio.

Si bien por un lapso de tiempo, Sol Pérez eligió llamarse a silencio, ahora aclaró los tantos acompañada por el Pollo Álvarez, conductor de Nosotros a la mañana.

En primer lugar, el líder del programa aseguró que Sol tenía permiso para faltar. "Ella pidió un mes. Se fue, como todos los que se van de vacaciones, y volvió... y acá está. Fin de la historia", explicó el hombre al frente de Nosotros a la mañana.

Mientras que Sol Pérez descartó en el móvil con Intrusos (América) tensiones con el equipo de producción y expresó categórica: "¡Yo no entiendo!. Antes de irme lo dijimos al aire. El Pollo me preguntó 'cuánto te vas' y yo dije 'un mes'. Si yo me voy el lunes 4, cuenten un mes. No es muy difícil eso, ¿o sí?".

Luego, visiblemente enojada Sol Pérez agregó: "Es más fácil decir barbaridades, inventar, jugar con el trabajo de una persona y no me parece... porque ahí estás jugando con mi laburo y no me parece un tema muy lindo".

Finalmente, el Pollo Álvarez remarcó: "Valoramos muchísimo a Sol, la queremos siempre". Luego, en tono de broma le preguntó al movilero de Intrusos: "¿No les sobra un panelista ahí?".