El duro presente de Arnaldo André: “Es una situación difícil y me cuesta…”

Intempestivamente, sin previo aviso, Arnaldo André decidió cortar la gira de la obra Nunca es tarde, que protagonizaba y dirigía y que se había presentado en diversas plazas del país, tras su buena temporada de verano. Desde ese punto, el actor ingresó en un impasse y ahora admitió que transita un presente difícil.

La pieza teatral contaba con la intervención de Claribel Medina y Jazmín Laport, así como de Marta González, y había conseguido una buena acogida del público. Empero, el artista paraguayo tomó la determinación de bajarse del proyecto y así se diluyó.

En las últimas horas, Arnaldo brindó una entrevista al programa radial que conducen Daniel Gómez Rinaldi, Nico Peralta, en AM 540, y se animó a graficar su situación actual, que dista de una comodidad absoluta y que se vincula con una búsqueda de opciones.

A la hora de describir su semblante, el protagonista de cientos de novelas exitosas aseguró: "Gracias a Dios, estoy con salud y muy tranquilo en lo personal”. Aunque diferenció su incertidumbre en lo laboral: “Pero a nivel profesional tengo un tema que resolver".

De ese modo, el guaraní juntó valor para ahondar en las inquietudes que lo aquejan y narró: "Tengo productores que me envían obras de teatro y estoy leyendo varias a la vez. Pero la elección en sí misma es una cuestión muy difícil y no me resulta sencillo tomar una decisión”.

Para clarificar los factores que lo sumen en una encrucijada: “Tengo que ver si me convence la obra, el teatro, el tiempo de ensayo antes de debutar y otras cuestiones". En esa disyuntiva navega el eterno galán, el hombre que ha conquistado miles y miles de corazones.

Claro que a pesar de esa dificultad, Arnaldo afronta esta problemática con entereza y paciencia, por eso aseguró: "Estoy tranquilo y me tomo el tiempo para elegir un proyecto. Antes con la adrenalina de la juventud, estaba más pendiente de que sucediera algo pero hoy lo tomo con mucha más tranquilidad".

A la hora de transmitir su cotidianidad, su gimnasia diaria, André explicó:"No me levanto temprano, me gusta dormir. Desayuno bien, voy al gimnasio, luego me tomo un cafecito y si hay sol, me gusta mucho más porque disfruto de tomar un rico café al aire libre”.