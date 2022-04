La angustia de Claribel Medina por la decisión que tomó su hija menor

Claribel Medina atraviesa un difícil momento personal. Una de sus hijas decidió irse del país para poder cumplir su sueño de ser actriz en Estados Unidos. "Agostina, mi hija menor que es cantante, actriz y artista, se fue a vivir a Estados Unidos. Hicimos un viaje con la familia y ella ya se quedó", relató la conductora durante una entrevista con Juan Etchegoyen en Mitre Live (Radio Mitre).

En una mezcla de sentimientos, entre orgullo y tristeza, Medina sostuvo: "Yo las crié para que vuelen pero tenemos una hermosa comunicación y estamos todo el tiempo unidas, se la extraña horrores. Yo creo que estoy abierta a esto, yo me fui de mi país, crié a dos mujeres enormes y siento un enorme orgullo porque ambas van en busca de sus sueños".

En septiembre, la actriz ya se había referido al deseo que tenía Agostina de irse del país. No obstante, en aquella ocasión realizó una dura crítica sobre el éxodo de talento joven tras la falta de oportunidades artísticas a nivel nacional. "Creo que en todos los hogares hoy se habla de este tema, que es la preocupación por el futuro de nuestros jóvenes. ¿Cómo hace un joven para sostenerse económicamente? Si tiene ilusiones, anhelos, deseos... ¿Dónde los canaliza, si hoy tenemos cada vez menos trabajo en el arte?", reflexionó.

CLARIBEL MEDINA JUNTO A SUS HIJAS ANTONELLA Y MARÍA AGOSTINA.

"La despedida fue en su casa de allá y a mí me duelen los aeropuertos y no me quise quedar ni un segundo ahí. La charla fue profunda, nos dimos un abrazo y la mandé con fuerza al mundo", relató la conductora de El show del problema (El Nueve). Asimismo, agregó: "No me gustan las despedidas y los aeropuertos, es como el mar bravo, como una tormenta. Acá te dejo y volá, la vi partir y seguí".