Las publicaciones de Geraldine La Rosa luego de que Marcelo Gallardo hablara de la separación

Luego de que Marcelo Gallardo desmintiera, según Socios del Espectáculo, la posibilidad de reconciliación con Geraldine La Rosa, la madre de sus hijos, se esperaba la respuesta directa o indirecta de la empresaria. Y llegó nomás.



Hasta el momento, La Rosa había mantenido el bajo perfil en medio de los rumores de relación entre el DT de River y la periodista Alina Moine. No obstante, en los últimos días decidió levantar el perfil.



Luego de que Luli Fernández contara que Gallardo no sólo confirmó la separación, sino que también descartó una reconciliación, La Rosa usó sus historias de Instagram para promocionar su marca de ropa.





“Por tantas alegrías, por tantos sueños cumplidos. Gracias. Seguimos por más sueños. New coming son (lo nuevo próximamente)”, escribió Geraldine La Rosa, la madre de Nahuel, Santino, Matías y Benjamín Gallardo.



No obstante, unas horas después, la ex mujer del Muñeco volvió a postear en sus historias de Instagram. Esta vez no se trató su faceta como empresaria, sino a su rol de madre: compartió una foto de su hijo Santino en la Copa Eva Morales 2022.



Según contó Luli Fernández, Gallardo llamó a su teléfono para desmentirle las versiones que circularon en las redes sociales que aseguraban que se había reconciliado con Geraldine, luego de que compartieran el festejo de cumpleaños de su hijo menor, Benjamín.





“Respeto y aprecio a la mamá de mis hijos. Es una excelente mamá y una gran persona, pero no existe reconciliación alguna”, le habría dicho Marcelo Gallardo a Luli Fernández, descartando un acercamiento.



“No me gusta hablar de mi vida personal, pero son situaciones que involucran a otras personas y por eso elijo contestar”, agregó Gallardo, según el relato de Luli Fernández en Socios del Espectáculo.