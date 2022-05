La contundente respuesta de River sobre el estado civil de Gallardo: "Está oficialmente..."

A esta altura es la novela de las mañanas de eltrece. En el programa Socios del espectáculo, que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, vienen contando a diario las novedades sobre el estado sentimental de Marcelo Gallardo, técnico de River Plate afortunado en el juego ¿y en el amor?

Desde aquel viernes 1° de abril en el que -mientras los futboleros esperaban con ansias el sorteo del Mundial- desde el entorno del Muñeco confirmaban su romance con la periodista deportiva Alina Moine, en el ciclo mañanero del canal del solcito siguen minuto a minuto el devenir de una relación que nació lejos de los flashes. Y el último capítulo fue fuerte: Luli Fernández, panelista del programa, anunció la palabra oficial de River sobre el estado civil de Gallardo, quien en 1997 se casó con Geraldine La Rosa, la madre de sus cuatro hijos: Nahuel (23), Matías (18), Santino (15) y Benjamín (1), este último nacido en julio de 2019.

“Me llegó información por parte de tres periodistas que cubren a River que había llegado una orden extraoficial del club que, en el caso de que apareciese una foto de Geraldine La Rosa en los medios, y si hubiese que poner un epígrafe o un graph, la orden de la directiva era ‘Geraldine, exmujer de Marcelo Gallardo’, o ‘Geraldine, la madre de los hijos de Marcelo Gallardo’”, explicó Luli Fernández.

“Empecé a llamar a gente del Departamento de Prensa de River Plate, y hoy me confirman que esto que era extraoficial se convierte en una información oficial: Marcelo Gallardo está oficialmente separado", agregó la panelista. "Y no fue el único dato que me dieron, sino que esta persona que contacté me dijo: ‘Marcelo Gallardo está efectivamente separado hace tres años’. Y no es menor, no es que estamos anunciando que esta separado a partir de ahora, es muy fuerte el detalle, súper", remarcó.

El detalle implica que la gestación de Benjamín, el hijo menor del matrimonio, se dio cuando Gallardo y La Rosa estaban separados pero mantenían una buena relación. "Marcelo no está divorciado aún, está empezando a asesorarse. El estado entre su exmujer y Gallardo es cordial. Está viviendo en Puerto Madero actualmente", cerró Luli, con precisión en los detalles entregados desde el club para clarificar su situación sentimental.