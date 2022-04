El contundente mensaje de la esposa de Marcelo Gallardo a Alina Moine

En medio de los rumores de romance entre Alina Moine y Marcelo Gallardo, la esposa del DT disparó una fuerte indirecta en sus redes sociales contra la periodista. Fue este domingo en el contexto del partido donde River Plate derrotó a Argentinos Juniors por 4 a 2.

En una imagen compartida por Marta Gallardo, hermana del ex jugador, se puede ver a toda la familia en un palco del Monumental. "Palco familiar!!! Los de siempre", escribió junto con el emoji de una gallina y tres corazones blancos y rojos. Acto seguido, Geraldine La Rosa replicó este contenido en sus stories y, casi al mismo tiempo, publicó dos fotos suyas en el estadio.

Minutos más tarde, La Rosa habría escrito un comentario que decía: "Primera Dama", en referencia a su relación con Gallardo. Esto generó gran revuelo en las redes luego que volvieran a sonar con fuerza los rumores de romance entre el ex futbolista de River y la periodista deportiva.

Tras las repercusiones, Geraldine borró el comentario. Otro de los contenidos que hizo La Rosa desde su perfil fue una story en la que se la veía junto a Marta y a una amiga. "Siempre hay motivos para festejar", escribió sobre una selfie en la que se las veía a las tres mujeres.

En medio de los rumores de romance, fue la propia La Rosa quien se comunicó en vivo con la periodista Karina Iavícoli de Socios del Espectáculo (El Trece) y desmintió estar separada del DT de River. "Me llamó en vivo. Me dijo que está en el Sur con uno de los hijos que juega al fútbol, que viajó con un amigo y no tiene novio", contó la panelista.

"Marcelo Gallardo se estaba comunicando con ella y se quedó a cargo del resto de los hijos que tienen en común y lo que dice Geraldine es que a: ‘Marcelo lo quieren destruir’", dijo Iavícoli. Y volvió a leer los mensajes que le habría mandado La Rosa: "No soportan ver que sea un número 1. Este es un plan sistemático desde hace muchos años para bajarlo del lugar dónde está. Y ella dice que sigue con Marcelo".

Por su parte, Alina también se expresó sobre los rumores. "A mí no me gusta hablar de mi vida personal, mucho menos sentimental", comentó en diálogo con un móvil del programa de El Trece. Y aprovechó para mandarle un fuerte mensaje a los conductores del programa: "El día que quiera contar que tengo novio, me voy a sacar una selfie y se la voy a mandar a Pallares y a Lussich para que la hagan cuadrito y la tengan de recuerdo... Mientras tanto hablemos del sorteo del mundial, de la Selección Argentina, de lo que quieran, pero no me pregunten más nada".